Зрителей озадачило отчество сестры Дяди Федора из нового «Простоквашино»

Отчество девочки — Павловна, а имя ее папы — Дмитрий.

Зрителей нового эпизода мультсериала «Простоквашино» озадачило отчество нового персонажа — сестры Дяди Федора Веры Павловны.

В книгах Эдуарда Успенского папу зовут Дмитрий, о чем интернет-пользователи сразу сказали создателям.

Кроме того, он опроверг версию о том, что имя девочки является отсылкой к роману Николая Чернышевского «Что делать?» и его героине Вере Павловне Розальской.

Борис Машковцев отметил, что это просто удобное сочетание имени и отчества.

— Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой, — подчеркнул.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» заявила о том, что мир скоро увидит продолжение о героях советского мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). До 2020 года будут выпущены 30 серий по 6,5 минуты.

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