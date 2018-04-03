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Зрителей озадачило отчество сестры Дяди Федора из нового «Простоквашино»
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Зрителей озадачило отчество сестры Дяди Федора из нового «Простоквашино» 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Отчество девочки — Павловна, а имя ее папы — Дмитрий.
Зрителей нового эпизода мультсериала «Простоквашино» озадачило отчество нового персонажа — сестры Дяди Федора Веры Павловны.
В книгах Эдуарда Успенского папу зовут Дмитрий, о чем интернет-пользователи сразу сказали создателям.
— Это баг. Исправлять не планируем, — заявил директор студии Борис Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Кроме того, он опроверг версию о том, что имя девочки является отсылкой к роману Николая Чернышевского «Что делать?» и его героине Вере Павловне Розальской.
Борис Машковцев отметил, что это просто удобное сочетание имени и отчества.
— Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой, — подчеркнул.
Ранее киностудия «Союзмультфильм» заявила о том, что мир скоро увидит продолжение о героях советского мультфильма «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). До 2020 года будут выпущены 30 серий по 6,5 минуты.
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