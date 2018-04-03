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Эрнест Клайн работает над сценарием экранизации «Армады» — своего второго романа
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Эрнест Клайн работает над сценарием экранизации «Армады» — своего второго романа 

Мир фантастики 1 час назад
Похоже, голливудские студии нашли новую золотую жилу — на этот раз в лице фантаста Эрнеста Клайна, автора романа «Первому игроку приготовиться». Только-только в прокат вышла экранизация от Стивена Спилберга, как кинокомпании уже начали присматриваться к другому роману писателя — «Армаде». Как пишет портал Deadline, сценарист Дэн Мазо занимается скриптом адаптации. Ему в этом помогает сам Клайн.
Имя сценариста большого доверия не вызывает — он писал сюжет для мифологического блокбастера «Гнев Титанов» и работал над ремейком «Ван Хельсинга», который ещё не увидел свет. Конечно, над адаптацией он трудится вместе с Клайном, но в той же картине «Первому игроку приготовиться» от романа осталась лишь основная фабула и ключевые персонажи, а многие детали были изменены.
Сценарий заказала Universal Pictures. Продюсерами проекта выступают Дэн Фара («Первому игроку приготовиться») и Дилан Кларк («Планета обезьян»).
«Армада» — второй роман Эрнеста Клайна, который во многом повторяет дебютную работу. Книга тоже набита отсылка к популярной культуре 80-х и 90-х годов, но сюжет разворачивается вокруг других героев в современном мире. В центре событий — Зак Лайтман, который фанатеет от видеоигры «Армада», где игрок защищает планету, уничтожая корабли пришельцев. Как выясняется, за этой игрой стоит Альянс Защитников Земли, которые таким образом отбирают геймеров со всего света, чтобы вести тайную войну с настоящими пришельцами!
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