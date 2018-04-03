30 самых знаменитых икон России

Эти иконы защищали Россию веками. Они останавливали армии, исцеляли больных и спасали от пожаров.

1. Владимирская икона Божией Матери

По преданию, Владимирская икона Божьей Матери была написана самим евангелистом Лукой. В Россию она была привезена в начале XII века в качестве подарка князю Мстиславу.

Икону признали чудотворной, после того, как она трижды отводила войска захватчиков от Москвы.

Сейчас икона находится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

2. Икона «Троица»

Знаменитая икона «Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для иконостаса Троицкого Собора. За 600 лет существования икону подновляли пять раз, но после реставрации 1919 года был снова открыт авторский слой.

Сейчас икона хранится в Третьяковской Галерее в Москве.

3. Казанская икона Божьей Матери

Казанская икона Божьей Матери была обретена на пепелище в 1579 году после того, как Богородица трижды явилась во сне девочке Матроне. На сегодняшний день Казанская икона Божьей Матери — одна из самых популярных в России. Считается, что именно ее покровительство помогло ополчению Пожарского изгнать поляков из Москвы.

Из трех чудотворных списков до нашего времени сохранился только петербургский, сейчас он хранится в Казанском Соборе в Санкт-Петербурге.

4. Тихвинская икона Божией Матери

Принято считать, что Тихвинская икона Божией Матери была обретена в Тихвине в 1383 году. Икону почитают как чудотворную. По преданию, именно ее заступничество в 1613 году помогло спасти Тихвинский Богородице-Успенский монастырь от нашествия шведов.

Сейчас икона Тихвинской Божией Матери находится в Тихвинском Успенском монастыре.

5. Смоленская икона Пресвятой Богородицы

Смоленская икона Пресвятой Богородицы была привезена в Россию в XI веке. Ей приписывали множество чудес, в том числе спасение Смоленска от нашествия хана Батыя в 1239 году.

Существует множество списков Смоленской иконы, но первообраз был утерян во время оккупации Смоленска немецкими войсками в 1941 году.

6. Иверская икона Божией Матери

Иверская икона в IX веке хранилась в доме одной благочестивой вдовы, которая спасла ее от уничтожения, опустив ее в море. Два века спустя икона явилась монахам Иверского монастыря на горе Афон.

В XVII веке список чудотворной иконы доставили в Россию. Сегодня поклониться образу можно в Новодевичьем монастыре.

7. Донская икона Божией Матери

Донская икона Божьей Матери — двусторонняя, на обороте изображено Успение Богоматери. Авторство иконы приписывают Феофану Греку. По легенде, эту чудотворную икону казаки преподнесли в дар Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой в 1380 году.

На сегодняшний день икона хранится в Третьяковской галерее и покидает ее каждый год 1 сентября (19 августа по старому стилю). В этот день образ перевозят в Донской монастырь для свершения праздничного богослужения.

8. Икона Знамение Пресвятой Богородицы

Икона Знамение Пресвятой Богородицы датируется XII веком. В 1170 году, когда Андрей Боголюбский осадил Великий Новгород, во время крестного хода по стенам, икону пробила случайная стрела. Икона заплакала, а войска Боголюбского в ужасе бежали.

До сих пор образ хранится в Софийском соборе в Великом Новгороде.

9. Курская-Коренная икона Божией Матери

Икона была найдена в лесу под Курском в день Рождества Пресвятой Богородицы в 1295 году. На месте обретенного образа тут же забил родник.

По преданию, после татаро-монгольского набега икона была разрублена пополам, но как только ее части совместили, она чудесным образом «срослась».

В 1920 году Курская Коренная икона Божьей матери была вывезена из России врангелевской армией. С 1957 года она хранится в Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке.

10. Феодоровская икона Божией Матери

Точная дата написания Феодоровской иконы Божьей Матери неизвестна, но первые упоминания датируются XII веком. Икону считают чудотворной, она несколько раз спасалась из огня, а в 1613 году этой иконой инокиня Марфа благословила своего сына Михаила Романова при избрании на царство.

Поклониться чудотворной иконе можно в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме.

11. Псково-Печерская икона «Умиление»

Икона «Умиление» является списком 1521 года с Владимирской иконы Божией Матери. По преданию, Псковско-Печерская икона защитила Псков от осады польского короля Стефана в 1581 году.

Сейчас икона находится в Успенском соборе Псковско-Печерского монастыря.

12. Святой Николай (Угрешская икона)

Угрешская икона явилась Дмитрию Донскому по пути на Куликово поле в 1380 году. Позже на том месте был заложен монастырь, в котором образ и хранился вплоть до закрытия монастыря в 1925 году.

Сейчас чудотворная икона находится в Государственной Третьяковской Галерее в Москве.

13. Икона «Спас Елеазаровский»

Явленный образ Спаса Елеазаровского был обретен в ноябре 1352 года. Икону признали чудотворной, а дерево, на котором была найдена икона, было замуровано в свод храма, построенного месте обретения иконы.

С августа 2010 года икона Спас Елеазаровский хранится в Спасо-Елеазаровском монастыре под Псковом.

14. Икона Святитель Николай Чудотворец (Никола Можайский)

Икона была написана в первой половине XVII века со знаменитой резной скульптуры, изображавшей Николая Чудотворца с мечом в руках. В 1993-1995 годах икону отреставрировали, открыв нижние слои краски.

Сейчас образ находится в церкви Сошествия Святого Духа в Можайске.

15. Икона Божией Матери Семистрельной

Явленный образ Иконы Божьей Матери Семистрельной был обретен в колокольне в Вологде. Долгие годы прихожане ходили по ней, принимая ее за доску пола. Образ признали чудотворным во время эпидемии холеры в 1830 году.

На сегодняшний день явленный образ утрачен, но один из знаменитых списков, мироточивая икона «Семистрельная», находится в храме Архангела Михаила в Москве.

16. Икона Святой Матроны Московской

Матрона Московская была канонизирована лишь в 1999 году, но ее икону, написанную в XXI веке, уже признали чудотворной. В списке содержится частица покрова и мощей святой.

Поклониться святыне можно в Покровском монастыре в Москве.

17. Икона блаженной Ксении Петербургской

Блаженную Ксению Петербургскую канонизировали в 1988 году, но почитать блаженную начали еще при жизни.

Самый известный образ находится в Смоленском храме в Санкт-Петербурге, где ему могут поклониться все желающие.

18. Икона Преображение Господне

Икона Преображение Господне была написана в 1403 году. Долгое время ее автором считался Феофан Грек, но последние исследования показали, что икону написал неизвестный иконописец того же периода. Создание образа связывают с восстановлением и переосвящением Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском.

С XX века знаменитая икона хранится в Третьяковской Галерее в Москве.

19. Икона Святителя Спиридона Тримифунтского

Один из чудотворных образов Спиридона Тримифунтского находится в церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Внутри иконы заключен ковчег с мощами святого.

20. Икона Святого Василия Блаженного в молении ко Христу

Икона была написана в конце XVI века для собора Покрова-на-Рву, который более известен как Храм Василия Блаженного.

Икона до сих пор хранится на прежнем месте и является одним из самых старых образов храма.

21. Спас Нерукотворный Симона Ушакова

Икона Спас Нерукотворный была написана Симоном Ушаковым в 1658 году. Иконописца подвергли критике за нехарактерное изображение лица Христа, но впоследствии именно этот образ стал наиболее популярным в России.

Сейчас икона хранится в Третьяковской галерее в Москве.

22. Икона Спас в силах Андрея Рублева

Икона Спас в силах был написан Андреем Рублевым и его подмастерьями для иконостаса Успенского собора во Владимире в 1408 году.

Икону можно увидеть в Третьяковской Галерее в Москве.

23. Икона Серафима Саровского

Одна из наиболее почитаемых икон Серафима Саровского хранится в Даниловом Монастыре в Москве. Образ является точным списком с келейной иконы схиигумении Фамари и содержит в себе четки, часть мантии святого и часть камня, на котором он молился тысячу дней.

24. Икона Дионисия Богоматерь Одигитрия (Путеводительница)

Икона Богоматерь Одигитрия была написана Дионисием в 1482 году. Долгое время образ хранился в Вознесенском монастыре в Московском кремле, но сейчас находится в Государственной Третьяковской Галерее.

25. Почаевская икона Божией Матери

Почаевская икона впервые упоминается в летописях в 1559 году, когда дворянка Анна Гойская подарила образ инокам Успенской Почаевской Лавры. Икона была признана чудотворной, когда ее покровительство избавило лавру от турецкой осады 20-23 июля 1675 года.

Образ до сих пор хранится в Успенской Почаевской Лавре на территории Украины.

Самое знаменитое и самое раннее изображение Сергия Радонежского — это не икона, а покров. Он был вышит в 1420-е годы, и сейчас находится в ризнице Троице-Сергиевой лавры.

27. Икона Апостолы Пётр и Павел

Икона Апостолы Петр и Павел была написана в Новгороде в XI веке и, с большой вероятностью, является самым древним из русских произведений станковой живописи. Трижды за свою историю икона покидала Новгород, но всегда возвращалась назад.

Сейчас образ находится в Новгородском музее-заповеднике в Великом Новгороде.

28. Икона. Спас Златая риза

Образ Спас Золотая Риза был написан в XI веке специально для Руси. Свое название икона получила из-за утраченного ныне сплошного позолоченного оклада.

Иконе можно поклониться в Успенском соборе в московском Кремле.

29. Икона. Устюжское Благовещение

Устюжское Благовещение — одна из немногих сохранившихся икон домонгольского периода. Она была написана в начале XII века в Великом Новгороде, а перевезена в Москву — в середине XVI века.

Последние 85 лет икона хранится в Государственной Третьяковской Галерее.

30. Боголюбская икона Божьей Матери

Боголюбская икона Божьей Матери является одной из древнейших русских икон (1155 год) и почитается как чудотворная.

Во время реставрации 1946 года икону сильно повредили, но последующие работы смогли частично спасти образ. В 2009 году образ снова пострадал, когда его поразил грибок, появившийся на иконе из-за неправильного хранения. На сегодняшний день икона сохраняется во Владимиро-Суздальском музее в специальном помещении. Ученые опасаются, что новая реставрация может полностью уничтожить образ.