Нашли стрелочника

Человеческая жизнь ценнее всего. По крайней мере так считают те, кто выходит против животных с оружием в руках. Виноваты звери или нет, но в случае угрозы человеческой жизни их убивают, а иногда это происходит и без экстремальных факторов. «Лента.ру» вспомнила самые грустные и резонансные случаи гибели меньших братьев из-за человеческой небрежности и жестокости.

В марте жителей штата Айдахо всполошила новость об учителе биологии Роберте Кросленде, скормившем ручной каймановой или кусающейся черепахе смертельно больного щенка на глазах у школьников. Преподавательские методы американца вызвали вопросы у зоозащитников, устроивших забастовку рядом со школой.

«Разрешать детям смотреть, как невинный маленький щенок кричит, пока его поедает другое животное, ненормально и жестоко», — возмущалась зоозащитница Джил Парриш. Им удалось добиться отстранения Кросленда от преподавания и… усыпления каймановой черепахи. Существовала вероятность, что черепаху отдадут в приют, однако этому помешали экологические нюансы: в Айдахо кусающаяся черепаха считается инвазивным, то есть привезенным извне видом, поэтому представляет опасность для биологического разнообразия штата. А переезд черепахи в другой штат, по словам властей, «вызвал бы у животного слишком большой стресс».

В то же время учитель, хоть и остался без работы и находится под следствием, получил поддержку многих родителей и выпускников. Фэрэлин Хэнсен, отец двух мальчиков, присутствовавших при кормлении, написал в Facebook, что его дети вовсе не считают учителя бессердечным убийцей животных: «Они видели, что щенок болеет, отказывается от еды и умирает, поэтому сочли поступок Кросленда благом. Они помогают мне на ферме и понимают, что такое жизнь и смерть». Его выпускники утверждают, что учитель привил им любовь к науке как раз потому, что рассказывал о ней не как о чем-то абстрактном, а на конкретных примерах, и «держал у себя черепах, змей и другие крутые штуки». Петиция за его освобождение набрала более трех с половиной тысяч подписей. Петиций о спасении черепахи найти не удалось.

Куда большую поддержку в сети обрел самец вымирающей равнинной гориллы Харамбе. В мае 2016 года в его вольер в зоопарке Цинциннати, штат Огайо упал четырехлетний мальчик, перелезший через забор. Харамбе поднял ребенка и десять минут носил его на руках. Работники зоопарка приняли решение застрелить обезьяну, так как транквилизатор подействовал бы не сразу, а жизни мальчика угрожала опасность. Ребенка удалось вытащить и спасти, его немедленно доставили в больницу. Позже выяснилось, что он отделался ушибами и сотрясением мозга.

Убийство Харамбе вызвало волну негодования среди американцев: буквально сразу же была создана петиция под названием «Справедливость для Харамбе» с призывом наказать родителей упавшего в вольер гориллы ребенка. Она набрала больше полумиллиона подписей. Фотография обезьяны разошлась на мемы, его историю сравнивали с многочисленными сообщениями об убийстве афроамериканцев полицейскими, Харамбе ставили в один ряд с чернокожими легендами вроде рэпера 2pac.

Тем не менее общественное возмущение ни к чему не привело: генеральный прокурор штата решил не выдвигать обвинений против невнимательной матери упавшего в вольер мальчика, приняв во внимание то, что она растит четверых детей. Директор зоопарка тоже не нашел вины в действиях своих подчиненных, заметив, что «люди могут перелезать через барьеры». А через год в тот же вольер заселили новую гориллу.

Буквально за несколько дней до смерти Харамбе в Чили произошел похожий случай — возможно, даже более трагический. Сотрудникам зоопарка в городе Сантьяго пришлось на глазах у посетителей застрелить пару львов, набросившихся на прыгнувшего к ним в вольер человека. 20-летний парень собирался таким образом свести счеты с жизнью, однако его, в отличие от хищных кошек, удалось спасти. Перед отчаянным прыжком мужчина скинул одежду и оставил в ней предсмертную записку, однако сотрудники обнаружили ее уже после того, как убили львов, — они действовали согласно инструкции.

Сотрудники зоопарка признались, что «случившееся отозвалось болью в душе каждого из них»: убитый лев родился и вырос в зоопарке, а львицу спасли из бродячего цирка. Письмо молодого человека они охарактеризовали как «весьма христианское»: в нем были слова «Господь защитит меня», оно было подписано «Иисус», в него был вложен рисунок с изображением львов и подписью «Я лев». Сообщается, что незадолго до инцидента у несостоявшегося самоубийцы умерла мать.

В начале XX века главными жертвами человеческой жестокости и небрежности были слоны. Огромных животных заставляли выступать в цирках и далеко не всегда хорошо обходились с ними. В 1902 году слониху Топси казнили электрическим током за то, что она убила дрессировщика, тушившего об нее сигареты.

14 лет спустя похожая участь постигла слониху Мэри. Перед выступлением за животным следил Рэд Элдридж, только начинавший работать в цирке, и когда слониха заупрямилась перед выходом на сцену, он проткнул ей ухо железным крючком. Разъяренное животное хоботом сбило дрессировщика с ног и затоптало насмерть. Началась паника, из-за которой Мэри, по разным данным, затоптала от трех до восьми человек. В итоге слониху посадили в клетку рядом с городской тюрьмой, а общественность потребовала ее убить.

Владельцы цирка приняли решение прислушаться к мнению толпы, тем более что в других городах отказывались принимать цирк со слонихой-убийцей. Буквально на следующий день после гибели Элдриджа Мэри без суда и следствия повесили на глазах у пятитысячной толпы с помощью железнодорожного крана. С первого раза убить слониху не получилось: под ее весом порвалась цепь, бедное животное упало и сломало бедро. Тем не менее приговор все же привели в исполнение.

В XXI веке убийства животных все же скорее исключение, чем правило. К сожалению, этот подход не распространяется на печально известные датские и шведские зоопарки.

В начале января директор шведского зоопарка Boras Djurpark, расположенного в 40 километрах от города Гетеборга, признался, что за последние шесть лет его сотрудники усыпили девять здоровых львят. Он объяснил это тем, что детенышей не принимали в прайд, а другие зоосады не хотели ни покупать львят, ни просто их забрать.

«Мы долго старались продать их или перевезти в другие зоопарки, но, к сожалению, никто не согласился. В то же время в прайде начались жестокие драки», — добавил он. По его словам, это печальная, но неизбежная часть работы с львами, и он не хочет скрывать правду от посетителей.

Его действия критиковали ученые и зоозащитники. Зоолог Хелена Педерсон из Гетеборгского университета отметила, что подобное отношение к животным противоречит принципам гуманности и ставит вопрос о том, насколько необходимы людям зоопарки, если за их существование зверям приходится платить своей жизнью.

В декабре 2017 года два датских зоопарка — в Копенгагене и Гивскуде — призвали посетителей приносить домашних животных на корм хищникам. Принимались лошади, морские свинки, кролики и хомяки — то есть те, кого животные могли бы съесть в естественной среде обитания. Сотрудница зоопарка Копенгагена Анна-Софи Эллер рассуждала, что «кормить хищников кошками или собаками было бы неэтично».

«Хорошо, когда животные питаются разнообразно. Им весело жевать мех, и внутренности для них очень полезны», — добавила она. По словам Эллер, животных, как правило, приносят уже мертвыми. В среднем им жертвуют пять-шесть животных в месяц. Хозяину предоставляется возможность посмотреть, как хищник съест их питомца. Руководитель Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле считает, что это позволяет быть честными с детьми и не врать им о «кроличьем рае», куда якобы возносится питомец после смерти.

В октябре 2015 года сотрудники датского зоопарка города Оденсе доказали, что иногда животных не могут оставить в покое даже после смерти. Сотрудники зоосада провели показательное вскрытие годовалой львицы на глазах у школьников. Глава зоопарка Майкл Соренсен назвал происходящее «познавательным процессом» и отметил, что событие специально приурочили к каникулам, чтобы это смогло увидеть большее количество детей. «Очень важно не очеловечивать зверей, не относиться к ним как к людям», — подчеркнул он.

«Приходите посмотреть, как один из сотрудников зоопарка будет препарировать льва. Процесс будет сопровождаться пояснениями, можно будет посмотреть сердце, легкие и другие части тела. При желании можно изучить их поближе», — так мероприятие анонсировалось на сайте зоопарка.