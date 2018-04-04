Порнонаркоманов стало больше

Средний возраст первого просмотра порнографических видео приблизился к 11 годам, сообщается в исследовании организации Culture Reframed, частично опубликованном в издании Chicago Tribune. Также среди несовершеннолетних активно распространяется зависимость от эротического контента.

Исследователи предостерегают, что известные штампы, распространяемые через порно, — жесткий секс, насилие, объективация женщин, образ мужчины как не контролирующего себя животного, — могут сформировать у ребенка ошибочное восприятие окружающего мира. Юноши могут столкнуться также с депрессией и эректильной дисфункцией, потому что будут испытывать влечение лишь к девушкам с экрана, а не к реальным женщинам. При этом абсолютное большинство подростков (более 94 процентов) к 14 годам являются постоянными зрителями порно.

Распространение видео для взрослых в интернете и его доступность для детей привели к увеличению доли порнозависимых среди тинейджеров. Бывший «накроман» Дэвид Пейсли (David Paisley) рассказал, что как только у него появился первый ноутбук, его семья заметила, что он постоянно выглядит усталым. Он признался, что не спал до трех-четырех часов утра, потому что смотрел порно, затем после непродолжительного сна шел в школу, возвращался домой и снова бежал к компьютеру. «В этом возрасте ты настолько перенасыщен этим, что не знаешь, что вообще делать. Это ведь не то, что испытывал раньше», — поясняет 29-летний Пейсли, уточняя, что в детстве зависимость его почти поглотила, и побороть ее было очень сложно.

Глава Culture Reframed доктор Гейл Дайнс (Gail Dines) полагает, что порнография разрушает человеческую сексуальность. Социолог выступает за идею введения возрастного ограничения на посещение сайтов. «Чем младше мальчики, смотрящие порно, тем меньше в них эмпатии к девочкам и женщинам, тем больше вероятности, что они будут совершать преступления сексуального характера», — утверждает она.

Исследование было вдохновлено инициативой британского правительства по обязательной проверке возраста посетителей порносайтов. Для получения соответствующего доступа гражданам необходимо создать учетную запись в национальной системе контроля AgeChecked. Американские активисты полагают, что в США необходим идентичный механизм проверки.