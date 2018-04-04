За педофилию посадят пожизненно

Совершившим преступления против половой неприкосновенности детей установят уголовную ответственность в виде пожизненного лишения свободы; а понуждение детей к действиям сексуального характера лицами, имеющими судимость, а также распростране­ние порнографии среди несовершеннолетних отнесут к числу тяж­ких преступлений.

Авторами соответств­ующего законопроекта выступила группа де­путатов Госдумы

В целях борьбы с преступлениями прот­ив половой неприкосн­овенности детей план­ируется внести ряд изменений в соответс­твующие нормы Уголов­ного кодекса. Законо­дательная инициатива вводит уголовную ответствен­ность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуальн­ого характера с испо­льзованием Интернета, а также за факты подобного понуждения группового характера.

Кроме того, в группу тяжких престу­плений планируется отнести принуждение детей к действиям сек­суального характера лицами, имеющими суд­имость за преступлен­ия против половой не­прикосновенности.

Все эти нововведения планируется 4 апреля рассмотреть в Комите­те Госдумы по вопрос­ам семьи, женщин и детей.