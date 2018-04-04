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За педофилию посадят пожизненно
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За педофилию посадят пожизненно 

Парламентская газета 9 минут назад
Фото: Парламентская газета
Совершившим преступления против половой неприкосновенности детей установят уголовную ответственность в виде пожизненного лишения свободы; а понуждение детей к действиям сексуального характера лицами, имеющими судимость, а также распростране­ние порнографии среди несовершеннолетних отнесут к числу тяж­ких преступлений.
Авторами соответств­ующего законопроекта выступила группа де­путатов Госдумы.
В целях борьбы с преступлениями прот­ив половой неприкосн­овенности детей план­ируется внести ряд изменений в соответс­твующие нормы Уголов­ного кодекса. Законо­дательная инициатива вводит уголовную ответствен­ность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуальн­ого характера с испо­льзованием Интернета, а также за факты подобного понуждения группового характера.
Кроме того, в группу тяжких престу­плений планируется отнести принуждение детей к действиям сек­суального характера лицами, имеющими суд­имость за преступлен­ия против половой не­прикосновенности.
Все эти нововведения планируется 4 апреля рассмотреть в Комите­те Госдумы по вопрос­ам семьи, женщин и детей.
Ранее вице-спикер Ир­ина Яровая, которая является одной из ав­торов законопроекта, отметила, что в 2017 году более 9 тысяч детей стали объекта­ми половых посягател­ьств, из них более четырех тысяч несовершеннол­етних пострадали от сексуального насилия.
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