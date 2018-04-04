За педофилию посадят пожизненно 

Совершившим преступления против половой неприкосновенности детей установят уголовную ответственность в виде пожизненного лишения свободы; а понуждение детей к действиям сексуального характера лицами, имеющими судимость, а также распространение порнографии среди несовершеннолетних отнесут к числу тяжких преступлений.
Авторами соответствующего законопроекта выступила группа депутатов Госдумы.
В целях борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности детей планируется внести ряд изменений в соответствующие нормы Уголовного кодекса. Законодательная инициатива вводит уголовную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера с использованием Интернета, а также за факты подобного понуждения группового характера.
Кроме того, в группу тяжких преступлений планируется отнести принуждение детей к действиям сексуального характера лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности.
Все эти нововведения планируется 4 апреля рассмотреть в Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Ранее вице-спикер Ирина Яровая, которая является одной из авторов законопроекта, отметила, что в 2017 году более 9 тысяч детей стали объектами половых посягательств, из них более четырех тысяч несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия.