Формат проведения молодежного шествия «Монстрация» в Новосибирске обсуждается

НОВОСИБИРСК, 6 апреля. / ТАСС /. Вопрос включения альтернативного молодежного шествия «Монстрация», проходящего с абсурдными лозунгами и плакатами, в программу официального празднования в 1 мая в Новосибирске обсуждается, ситуация развивается в конструктивном режиме. Об этом в пятницу рассказал журналистам мэр города Анатолий Локоть

"У нас уже накоплен хороший опыт проведения первомайских мероприятий, потому что на 1 мая у меня есть информация, что будет обращение и с крестным ходом, обязательно профсоюзы обратятся о проведении большой демонстрации и митинга трудовых коллективов. А молодежное шествие… Сложился опыт уже, мне кажется, позитивный, который не ущемляет никого из участников, я думаю, мы будем использовать этот опыт и дальше, ситуация пока в конструктиве развивается", — отметил Локоть.

По словам мэра, сейчас ведется работа для того, чтобы обеспечить равные права для всех, желающих отпраздновать 1 мая, и гарантировать безопасность участников этих мероприятий.

"Мне как градоначальнику 1 мая приходится очень напряженно работать, решать противоречивые задачи, чтобы обеспечить конституционные права граждан, входящих в разные совершенно группы. Иногда группы, которые плохо друг друга воспринимают, тем не менее обеспечивать, чтобы все прошло мирно", — сказал мэр.

Уведомление о проведении «Монстрации» в Новосибирске идеолог движения Артем Лоскутов подал 3 апреля через интернет-приемную, как он написал на официальной странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, «соберется никак не меньше пяти тысяч человек». Пройти участники акции планируют по прежнему маршруту, по главной улице города — Красному Проспекту.

История «Монстрации» в Новосибирске

"Монстрация" — альтернативная первомайская демонстрация, участники которой надевают костюмы и несут плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. Традиция зародилась в Новосибирске в 2004 году. В 2011 году главный идеолог и организатор акции Артем Лоскутов получил за свой проект премию в области современного искусства «Инновация» от Государственного центра современного искусства.