Мультсериал «Простоквашино»: надежда на связку эпох

Новая серия саги «Простоквашино» собрала в первый же день несколько миллионов просмотров. И это отлично, я считаю.

Хотя многие недовольны, что «не то», и что Дядя Федор — хипстер. Правда, сам я тоже опасаюсь, что в итоге мульт наполнят всяким феминизмом, толерастией и всем этим миллениальским дерьмом. А наполнят, увидите.

Но все равно, я — категорически за.

Жаль, что в свое время, когда только стартанул сериал, его закрыли, а то бы сейчас это был мировой тренд в три тысячи серий, и по нему можно было бы учить историю страны и изменения эпохи.

А главное, ведь ничего же не связывает сейчас поколения — нет у поколений ничего общего, всё изменилось, решительно всё. Общий культурный слой исчез, связующая субстанция разрушена, а без неё какое общество. Нет никакого приличного будущего у такого общества.

Так что пусть хоть мультфильмы, что ли. Я бы еще про Чебурашку с Геной сагу запилил, а уж про Алису про Селезневу Булычев столько материала настрогал, что экранизировать-не переэкранизировать.

Есть, конечно, гигантская опасность, что сделают полный фейспалм, как это, например, вышло с мультипликационной «Кин-Дза-Дзой», от которой в процессе изготовления этого убожества отказался даже сам Данелия.

Но пустая картошечка втрое лучше, чем совсем ничего. Идеальный вариант, конечно, оставить этих героев в своем сказочном лесу, где ничего не произошло, что произошло за последние 30 лет, где всё то же доброе детство, говорящий кот, пёс-фотограф и почтальон Печкин, который, хотя и вредный, но тоже хороший человек… но, думаю, так не получится — так никогда не получается.

Кстати, сам новую серию не смотрел и, вероятно, не буду — стрёмно все-таки.