Ещё
Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов 

ТАСС 18 минут назад
ЧИТА, 4 апреля. /ТАСС/. Народный артист России, кинорежиссер и сценарист Вадим Абдрашитов возглавит жюри основного конкурса седьмого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который пройдет в Чите с 31 мая по 3 июня. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-секретарь кинофорума Марина Степаненко.
"Председателем жюри основного конкурса станет народный артист России Вадим Абдрашитов", — сказала Степаненко. Она напомнила, что помимо работы в кино Абдрашитов является художественным руководителем киностудии «АРК-фильм» концерна «Мосфильм» и вице-президентом российской академии кинематографических искусств «Ника».
По словам пресс-секретаря, в возглавляемое Абрашитовым жюри также войдет певица и актриса из Китая Бадема, сыгравшая главную роль в фильме Никиты Михалкова «Урга».
ЗМКФ проходит в Чите с 2011 года.
ТАСС: последние новости
СМИ: утерянная 200 лет назад картина Джона Констебла ушла с молотка за $462 тыс. Комитет Госдумы не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту Пресс-конференция по проведению VII Международного дня джаза в России. Видеотрансляция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки21
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло36
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение