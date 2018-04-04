Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов

ЧИТА, 4 апреля. / ТАСС /. Народный артист России, кинорежиссер и сценарист Вадим Абдрашитов возглавит жюри основного конкурса седьмого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который пройдет в Чите с 31 мая по 3 июня. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-секретарь кинофорума Марина Степаненко.

"Председателем жюри основного конкурса станет народный артист России Вадим Абдрашитов", — сказала Степаненко. Она напомнила, что помимо работы в кино Абдрашитов является художественным руководителем киностудии «АРК-фильм» концерна «Мосфильм» и вице-президентом российской академии кинематографических искусств «Ника».

По словам пресс-секретаря, в возглавляемое Абрашитовым жюри также войдет певица и актриса из Китая Бадема, сыгравшая главную роль в фильме Никиты Михалкова «Урга».

ЗМКФ проходит в Чите с 2011 года.