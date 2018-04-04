Праздник духа и смирения. Фестиваль «Царские дни» получил новый статус

Памятные мероприятия состоятся сразу в нескольких городах Среднего Урала, но главные действа пройдут в Екатеринбурге и Алапаевске.

Визит патриарха

Фестивалю «Царские дни» в Екатеринбурге придан статус губернаторской программы. Указ об этом на прошлой неделе подписал глава региона. «Наступивший год ознаменован знаковой и трагической датой: 100-летием со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II , — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . — Мы помним о событиях июля 1918 года и готовимся к этой дате. Моё приглашение посетить в эти дни Средний Урал уже принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл».

Сейчас в правительстве создана специальная рабочая группа, которая разрабатывает список будущих мероприятий. Одновременном с этим власти Екатеринбурга, Алапаевска, Верхней Пышмы и Верхотурья подготовят свои планы проведения «Царских дней».

Главу региона поддержали и представители Русской православной церкви . «Царские дни» являются ключевым событием не только для уральцев, но для миллионов людей по всему свету, — сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. — Многие из них собираются принять участие в торжественном богослужении в ночь с 16 на 17 июля и в Царском крестном ходе».

Владыка призвал каждого жителя региона внести посильную лепту в подготовку к юбилею. Ожидается, что в дни фестиваля Екатеринбург и Свердловскую область посетят более 100 тысяч паломников, что делает «Царские дни» одним из самых массовых событий этого года.

Жемчужина маршрута

В каждом городе незадолго до фестиваля появятся свои объекты. Например, в столице Урала уже обустраивают так называемую «синюю линию», которой отводится роль путеводителя по местам, связанным с семьёй Романовых. В Екатеринбурге уже есть «красная линия», проходящая по историческому центру мегаполиса. Но новый проект, предложенный Екатеринбургской епархией, в большей степени связан с историей царской семьи. Это Храм-на-Крови — место её гибели, оперный театр, который был построен к юбилею Дома Романовых, здание Горного университета, построенного по указу императора Николая II. Планируется, что «синяя линия» составит маршрут протяженностью 6 километров.

Уникальный проект подготовят к «Царским дням» в Алапаевске, где в июле также состоятся Дни памяти преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой и алапаевских мучеников. На прошлой неделе в Свердловской области побывала председатель Наблюдательного совета «Елисаветинского-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова . При её участии в региональном Минкульте обсудили создание музея на базе Напольной школы.

Надо сказать, что ещё в 2017 году федеральным правительством был утверждён национальный туристический проект — межрегиональный «Императорский маршрут», объединивший Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. Екатеринбург и Алапаевск будут занимать в нём ключевые места, а одной из жемчужин станет Напольная школа — место последнего пребывания княгини Елизаветы Фёдоровны и великих князей Романовых.

В ноябре прошлого года здание, сохранившееся в том самом виде, каким оно было в 1918 году, по распоряжению Евгения Куйвашева было передано из муниципальной в областную собственность, а затем — в оперативное управление Свердловскому краеведческому музею. На его ремонт, реставрацию, благоустройство прилегающей территории и создание экспозиции было выделено 65 млн рублей.

Примирение с Историей

Напольная школа много лет назад стала центром притяжения паломников и туристов. Открытие в ней музея запланировано на 14 июля 2018. Работы осложняются ветхостью строения, большинство конструкций требуют замены. При этом строителям необходимо соблюсти историческую идентичность. Но первый замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев заверил, что городу будут предоставлены дополнительные средства и на ремонт дорог, а также на приведение в порядок сквера около Напольной школы.

Заметим, что важный шаг к увековечению памяти об императорской династии Романовых, был сделан также в июне 2017 года, когда в Алапаевске был открыт памятник великой княгине.

Что касается фестиваля, то в предварительном плане, сформированном региональным министерством культуры, значится 34 мероприятия. Это выставки и мультимедийные проекты, лекции, спектакли, международный музыкальный фестиваль, научно-практическая конференция и многое другое. Уже известно, что в «Царских днях» примут участие государственный музей-заповедник «Павловск» и Ливадийский дворец-музей (республика Крым).

В марте пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков озвучил информацию, что в Екатеринбурге летом 2018 года пройдёт заседание Священного синода — основного органа управления РПЦ.

Напомним, что, несмотря на трагическую окраску, православные верующие называют «Царские дни» праздником — праздником духа, кротости и смирения семьи Романовых, явленных нам через десятилетия. И это дни нашего примирения с Историей.