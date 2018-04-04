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Стало известно, почему Ниган в «Ходячих мертвецах» называет свою биту Люсиль
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Стало известно, почему Ниган в «Ходячих мертвецах» называет свою биту Люсиль 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Долгое время фанаты сериала «Ходячие мертвецы» гадали, почему же главный злодей шоу, Ниган, так ласково называет свою биту — Люсиль? Зрители (особенно те, кто прочитал оригинальные комиксы The Walking Dead) строили теории, одна из которых оказалась правдивой — Ниган назвал свое оружие в честь бывшей жены. Об этом рассказал сам персонаж в 14 серии 8 сезона «Ходячих». Ниган сообщил, что его бита стала последним звеном, которое связывает его с покойной женой по имени Люсиль. «Это была моя единственная реальная жена. Пока смерть нас не разлучила, — говорит персонаж Джеффри Дин Моргана. — Я лгал ей, я на нее набрасывался. И она заболела. И тогда она восстала. Я не смог ее отпустить. И это была моя слабость». Напомним, что в оригинальном комиксе до апокалипсиса у Нигана была жена, которая болела раком, и он много времени проводил у ее кровати, а в итоге увидел, как она превратилась в зомби.
попкорнnews
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