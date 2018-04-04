Эрмитаж-Урал в Екатеринбурге. Кому достанется «музейный» миллион

Если посетителям понравилось, как работает музей, библиотека или выставочный зал, область поддержит эти учреждения рублём.

Лидеры рейтинга

Опросы и мониторинг общественного мнения показывают: 97% уральцев, посещавших музеи, театры, выставочные залы и библиотеки, довольны их работой. Чтобы так было и дальше, местные власти должны будут разработать дополнительные меры поощрения тех, кто заслужил высшие оценки от жителей области. С теми же, кто попал в «антирейтинг», наоборот, проведут «работу над ошибками» и «разбор полётов».

Как рассказала министр культуры региона Светлана Учайкина , свердловчанам понравились учреждения культуры в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Новоуральске, в посёлках Западный, Нейво-Шайтанский и Баранчинский, Лобве, селе Аракаево. В списке лидеров по итогам независимой оценки качества услуг — Невьянский музей, Свердловская филармония, Ирбитский музей ИЗО, Бобровский дом культуры, Ивдельский историко-этнографический музей.

Но культуре всегда не хватает денег. В прошлом году из областного и федерального бюджетов музеям, библиотекам и другим культурным учреждениям выделили почти 600 млн рублей. Надо было сделать их доступными для всех уральцев, в том числе для пожилых людей и инвалидов. Для этого необходимы не только пандусы, но широкополосный доступ в интернет. Его к концу 2018 года получат все областные и муниципальные библиотеки Среднего Урала. Это позволит им подключаться к ресурсам Национальной электронной библиотеки.

По той же причине создаются виртуальные музеи, концертные залы в отдаленных территориях, передвижные клубы. «Сегодня в 48 населённых пунктах работает 68 интернет-залов, — рассказал директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. — Нам очень помогают добровольцы — члены Лиги друзей филармонии». Кроме того, в регионе создаются и электронные библиотеки.

Уроки Кемерово

Ещё одна задача областного правительства — обеспечить безопасность людей. «Формализм здесь недопустим, — уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . — Трагические события в Кемерово стали горьким уроком, который никогда и нигде не должен повториться. Халатности и разгильдяйству не место там, где идёт речь о безопасности людей, а коммерческая выгода не имеет права вставать в один ряд с жизнью и здоровьем человека».

К началу 2018 года количество учреждений культуры на Среднем Урале превысило 2 тысячи, 18 новых организаций заработали в предыдущем году. В их числе — парк культуры и отдыха в Таборах, Красногвардейский центр досуга, дом досуга в посёлке Белореченский.

В регионе появляется всё больше музеев. Свердловская область стала одной из первых в стране, кто создал мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Его уже посетили 70 с лишним тысяч человек.