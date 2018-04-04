12 детских мультсериалов, от которых без ума взрослые

Режиссер-постановщик «Джингликов» Антон Верещагин в интервью Tlum.Ru сказал, что главная цель мультсериалов — чтобы родители могли немного отдохнуть. Мы бы немного уточнили — чтобы родители могли немного отдохнуть за просмотром мультсериалов. Вместе с детьми, как и полагается в рамках грамотного семейного отдыха.

Мы подготовили подборку из 12 современных мультсериалов, которые сделаны вроде как для детей, но и взрослые от них просто без ума.

«Смешарики»

2003 — настоящее время

Начнем с отечественного и очень наглядного примера того, как нужно делать анимацию для всех возрастов, взглядов и конфессий. «Смешарики» — просто азбука хорошего вкуса, неглупого содержания и источника мыслей «на подумать». Милые круглые зверюшки решают взрослые философские дилеммы, сыплют цитатами из классики и ненавязчиво закладывают в юные умы хорошие истины о самом главном. А взрослые, мимоходом бросающие взгляд на детский экран с мультяшкой, в 9 случаях из 10 подсаживаются и с упоением внимают этим хорошим истинам.

И, конечно, блистательный «спин-офф» — «Смешарики: Пин-код». Образовательный, увлекательный и про главные вселенские тайны. А еще скоро выходит новый полнометражный фильм про путешествия во времени, на который, безусловно, люди пойдут целыми семьями.

Источник: Рики

«Аватар: Легенда об Аанге»

2005 — 2008

Этот мультсериал недавно праздновал десятилетие с момента окончания, но ни на йоту не утратил своего актуального очарования и всенародной любви. «Аватар: Легенда об Аанге» — просто-таки легендарный представитель редкого племени универсального зрелища для всех. Захватывающий и затрагивающий сложные этические проблемы, увлекательный и при этом простой, красивый, серьезный и до уморительности смешной одновременно. Рекомендуем вообще всем, у кого есть глаза, уши, души и время на просмотр трех насыщенных сезонов.

А еще есть «Легенды о Корре», но не будем об этом — универсальностью данное продолжение явно не отличается.

Источник: Mery TV «Время приключений»

2010 — 2018

Ну-ка, отвечайте: какое сейчас время? Время дифирамбов и песен в честь «Времени приключений»! Разумеется, мы знаем, что сериал максимально специфичен и у многих зрителей вызывает отторжение своим нестандартным стилем анимации и сюрреалистичными сюжетами. Зато все остальные насмотреться не могут на похождения отважного Финна и эластичного Джейка в постапокалиптических (да-да!) землях Ууу. И эта армия зрителей в своих рядах держит как малышей, которых чаруют яркие цвета и милейшие образы героев, так и взрослых дядечек и тетечек, которых увлекает необычная сюжетная линия и вот это вот все целиком. Кстати, не за горами эпичный финал.

Источник: Cartoon Network Россия

«My Little Pony: Дружба — эточудо»

2010 — настоящее время

Наверное, самый характерный представитель подборки, в котором удивительным образом сочетаются элементарные вечные истины про добро и дружбу с действительно хорошими историями, за которыми так интересно наблюдать любому. «Дружба — это чудо» задумывался как стильный перезапуск старого мультсериала про игрушки и для маленьких девочек, а в результате собрал вокруг себя один из самых заметных «фандомов» — то есть круг верных и восторженных фанатов, именуемых «брони». Воистину уникальное явление, достойное вашего внимания. Жаль только, что последние сезоны и полнометражный мультфильм очевидно сдали в качестве, но мы не теряем надежды на возвращение крутых поняш с хорошими сценариями.

ТЕСТ: КТО ВЫ ИЗ «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОНИ»?

А вот «Девочки из Эквестрии», к слову — совсем девочковое зрелище, для всех остальных не предназначенное.

Источник: Дружба — это чудо!

«Гравити Фолз»

2012 — 2016

По правде говоря, «Гравити Фолз» изначально и задумывался как мультсериал для взрослых. Но поскольку Алексу Хиршу повезло именно с каналом Disney для реализации своей задумки, получилось то, что получилось — великолепный мультик и для детей, и для родителей, и вообще для всех. Главное — преодолеть первое неприятие из-за необычной рисовки. А потом все эти фантастические тайны и странные непонятности, жизненные проблемы и узнаваемые герои, меткий юмор и действительно качественный сюжет сделают вас еще одним жителем удивительного городка на все два сезона. Да, «Гравити Фолз» такой короткий — завершен на пике славы, наплевав в лицо денежным боссам сладкой газировкой. Ждем официальные комиксы с продолжением!

Источник: Анимационные сериалы

«Вселенная Стивена»

2013 — настоящее время

Не путать с «Вселенной Стивена Хокинга». Мультсериал за авторством Ребекки Шугар, первой девушки, создавшей свое шоу на Cartoon Network. Ранее она, кстати, над вышеупомянутым «Временем приключений» работала. И в лучших традициях жанра создала увлекательную историю кудрявого парня Стивена, где команда эффектных инопланетных самоцветов защищает Землю от других инопланетян. Внимание! Рекомендуем смотреть с субтитрами, в официальном дубляже много вырезали. И да, во «Вселенную Стивена» положили много всего хорошего для взрослых.

Источник: Cartoon Network Россия

«Вся правда о медведях»

2015 — настоящее время

Что получится, если трех говорящих медведей вынуть из привычной среды обитания и поселить в оживленный Сан-Франциско? Презрев при этом всяческие природные правила (где панда, бурый и белый мишки братьями стать вряд ли смогут), зато добавив их характерам человеческих черт, а сюжету — злободневности и шуток? Получится мультсериал «Вся правда о медведях», который вроде и для детей, но на самом для людей, даром про животных. В одном из трех главных героев вы наверняка найдете чуть-чуть себя, а их похождения станут полезным взглядом на нашу жизнь со стороны. За что и любим.

Источник: Cartoon Network Россия

«Звездная принцесса и силы Зла»

2015 — настоящее время

Каверзный вопрос «станут ли Звездочка и ее друг Марко парой?» волнует сегодня всех, кто хоть сколько причастен к данному мультсериалу. Вот уже три сезона лихих приключений волшебной принцессы создатели держат этот вопрос на виду, не давая ответа и продолжая держать зрителей в напряжении. А последних хватает, и что характерно — взрослых в их рядах достаточно. И нет, многим эта пара не нравится, они вообще «болеют» за других героев, но так ведь еще интереснее!

Источник: Егорян Прокофян

«Охотники на троллей»

2016 — настоящее время

Имя Гильермо дель Торо сегодня на слуху по многим причинам. Некоторые из них выигрывают «Оскар», а другие продолжают спасать мир от внеземных угроз разного происхождения. «Охотники на троллей» здесь — это квинтэссенция правильного подросткового действа, которое способно привлечь к экрану и тех, кто помладше, и тех, кто давно уже не в школе, да и в спасение мира Избранным не очень верит. Неважно. Юный Джим блестяще справляется со всеми поставленными задачами, а грядущие мультсериалы в этой же вселенной — про инопланетян и колдунов — ожидаемо «зададут жару» всем, причем по обе стороны экрана.

Источник: iVideos

«Утиные истории»

2017 — настоящее время

Конечно, про старые добрые «Утиные истории» 90-ых мы не забыли — просто обзор про современную анимацию, да и нынешние юные зрители не всегда воспринимают старичков с той же любовью, что их родители. А вот новый, перезапущенный мультсериал почти «от создателей Гравити Фолз» — зрелище для всех. Поклонники традиционной истории, привыкнув к необычному стилю рисовки, обнаружат отличную порцию приключений любимых героев (а то, что они стали более индивидуальными — вообще в плюс), для детей же здесь все по-современному динамично, бодро и с юморком. Дядюшка Скрудж советует!

ПЕСНЯ ИЗ ЗАСТАВКИ «УТИНЫХ ИСТОРИЙ» В ДЕСЯТКАХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ

Источник: Oscar Lightbulb

«Самурай Джек»

2012 — 2017

До этого мы шли по хронологии, но вернемся чуть в прошлое, к сериалам на постарше и посложнее. И «Самурая Джека» здесь не вспомнить нельзя. Крайне необычный мультфильм от нашего соотечественника, где японский феодализм за секунды сменяется глубоким футуризмом, самурай машет мечом, отбиваясь от роботов, а путешествие во времени сходно с судьбой самого сериала, между 4 и 5 сезонами которого прошло аж 13 лет. Фишка в том, что даже с определенным уровнем жестокости «Самурая Джека» с интересом и пользой смотрят дети, там ведь и крови-то настоящей нет. А захватывающие приключения, не имеющие никаких аналогов на телевидении — есть.

Источник: Хорошие Моменты

«По ту сторону изгороди»

И в завершении — крохотный мини-сериал, немного пугающий, но крепко заседающий в головах любых зрителей. Совсем малышам его советовать не можем, потому что Зверь, все-таки, довольно страшный. Зато всем остальным, включая глубоких стариков — очень. Каждый найдет в этой аллегоричной истории что-то свое. За неприметной на первой взгляд «дорогой домой» стоит множество подтекстов, разбор «пасхалок» добавляет еще и наводит дрожь, а на самом деле это своеобразная «Божественная комедия», обернутая в симпатичную анимационную рисовку.

Приятного просмотра!

Источник: Cartoon Network Россия

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