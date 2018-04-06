ТТФ-2018 порадует жителей и гостей Приморья гонкой парусных судов

Одним из самых зрелищных событий выставки станет любительская регата «Гонка под парусом», которая объединит гостей ТТФ-2018 и всех любителей яхтенного отдыха на Дальнем Востоке.

Как ранее отмечали в департаменте туризма Приморья, в этом году выставка Vladivostok Boat Show по традиции пройдет на базе яхт-клуба «Семь футов». Участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других российских территорий, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время организаторы ведут подготовку спортивно-развлекательной части программы, увидеть которую смогут все жители и гости Приморья, в том числе участники четвертого Тихоокеанского туристского форума.

«В прошлом году Vladivostok Boat Show запомнился гостям фестивалем водных видов спорта. По просьбам постоянных участников события мы решили не отступать от традиции и в этом году сделать его еще насыщеннее и интересней. В программе — любительские соревнования на аутрингерах и sup-досках, а также регаты», — рассказала исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева.

По ее словам, одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля станет любительская гонка парусных судов.

«"Гонка под парусом” проходит в Приморье уже не первый год. Чтобы принять в ней участие, необязательно быть профессионалом. Все желающие, даже те, кто не имеет навыков, могут пройтись под парусом под руководством наших инструкторов. Ждем всех любителей яхтенного спорта», — подчеркнули организаторы.

Справочно: по вопросам участия в любительской регате парусных судов и других мероприятиях Vladivostok Boat Show необходимо обращаться в оргкомитет выставки по телефону: 8 (914) 331 74 99.

Напомним, Тихоокеанский туристский форум пройдет с 17 по 20 мая 2018 года на площадке Дальневосточного федерального университета. 17, 18 и 19 мая в кампусе вуза состоятся мероприятия деловой программы ТТФ, объединенной с 11-ым заседанием Расширенной Туманганской Инициативы. 18, 19 и 20 мая будет организована профессиональная туристская выставка PITE, а 19 и 20 мая на Набережной университета всех жителей и гостей Владивостока соберет городской праздник «День путешественника». Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.

Главной темой четвертого Тихоокеанского туристского форума заявлено развитие морского туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.