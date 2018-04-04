Власти Екатеринбурга ищут деньги на Зеленую рощу

Благоустройство сквера вокруг Оперного театра может быть завершено уже в 2018 году. Такой прогноз 2 апреля в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» дал вице-мэр уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев

По словам чиновника, реализация проекта началась несколько лет назад. «Не хотелось бы оставлять этот этап, это самый центр города, поэтому я думаю, что мы успеем сделать этот объект уже в 2018 году», — заявил Белышев.

Сквер у Оперного театра был в числе общественных территорий, выбранных горожанами для приоритетного благоустройства в ходе рейтингового голосования, завершившегося 18 марта. В нем приняло участие свыше 122 тысяч екатеринбуржцев. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», за благоустройство площадки проголосовало 54 482 горожанина.

Впрочем, больше всего голосов было отдано за «апгрейд» набережной Исети от Куйбышева до ЦПКиО (79 946 голосов) и от Малышева до Куйбышева (76 972 голосов).

"В этом году по набережной закончатся проектные работы и мы приступим к формированию основы. Но на реализацию проекта потребуется не один год, потому что там вовлечены оба берега, и у каждого свои нюансы. Но в 2019 году набережная будет выполнена «железно», — заверил вице-мэр.

Кроме того, имеется готовая проектная документация по реконструкции парка Зеленая роща. Несмотря на то, что это проект не набрал нужного количества голосов, он заявлен в программе формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. «Это одно из любимых мест горожан, оно требует пристального внимания. Будем находить на него средства», — сообщил Белышев.

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