Посол княжества Монако посетила донской регион с рабочим визитом

По сообщению пресс-службы губернатора, в ходе встречи стороны договорились о развитии культурного сотрудничества и подготовки выставки современных художников княжества Монако в донской столице. Выставка намечена на 2019 год. Кроме этого, Василий Голубев и Мирей Петтити обсудили возможности экономического взаимодействия.

«Мы намерены создавать условия для того, чтобы бизнес-структуры Монако и Ростовской области могли реализовать совместные проекты. Я поддержу также предложения об обмене различными гуманитарными миссиями, — заверил губернатор региона.

Чрезвычайный и полномочный посол Монако в России выступила с предложением отправить в Ростовскую область бизнес-миссию. Однако такому событию должна предшествовать длительная подготовка, поэтому случится визит не раньше 2019 года. Вероятными точками соприкосновения Ростовской области и Монако стало сотрудничество в сфере пищевой промышленности, текстильного производства, медицины, логистики, энергетики и IT-сфере.

Сотрудничество нуждается в развитии, пока же внешнеторговый оборот региона с княжеством микроскопически мал. По данным Минэкономики РО, в минувшем году внешнеторговый оборот с Монако составил всего $2,700 США. 100% от этой суммы пришлось на экспорт, ростовское предприятие «Модуль» экспортировало свою продукцию.