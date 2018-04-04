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Сергей Селин снова наденет погоны
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Сергей Селин снова наденет погоны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал НТВ приступил к съемкам детектива «Глаза в глаза». Они пройдут в Москве и Московской области. Главные роли в картине исполнят Сергей Гузеев, Анна Роскошная, Ольга Остроумова и Сергей Селин.
По сюжету истории для раскрытия резонансного преступления, поставившего на уши всю общественность, при Следственном комитете создается спецгруппа, которой руководит рассудительный следователь Олег Крылов (Сергей Гузеев). В помощь Крылову отправляют психолога Марию Германову (Анна Роскошная), специалиста по физиогномике, НЛП и составлению психологических портретов. Однако методы Марии совершенно не устраивают матерого служителя закона Олега. При этом крыть ему нечем: странные «подходы» барышни-психолога работают! В результате Крылов вынужден признать эффективность работы Марии и даже попытаться наладить отношения с симпатичным психологом…
Ну а Сергей Селин предстанет на экране в образе начальника Крылова. Съемки дались ему нелегко:
— У меня был некий перерыв в съемках, и я давно не играл работников силовых структур, а тут надо было вспомнить их манеру, голос, взгляд. Ведь человек, который уже достиг высокой должности, и разговаривает по-другому, и взгляд у него суровей. Плюс ко всему, на проекте артисты, с которыми я до этого не работал, но мы услышали друг друга, и это самое главное. Сильно помогает съемочная группа — они большие профессионалы, и режиссер очень интересный парень. Первые две сцены я внедрялся в роль, приживался, ну а потом всё пошло как по маслу.
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