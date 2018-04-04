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Экспедиция начинает под Костромой розыск динозавра доюрского периода
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Экспедиция начинает под Костромой розыск динозавра доюрского периода 

Kostroma.Today 37 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские исследователи отправятся на поиски останков ветлугазавра, узнал KOSTROMA.TODAY. Они организуют экспедицию на реку Ветлугу.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в Музее природы, в районах реки Ветлуги сохранились отложения юрского периода.
Ветлугазавр — это земноводное раннего триаса, периода, предшествующего юрскому. То есть жил он примерно 200-250 миллионов лет назад. Фрагменты ветлугазавра в районе реки Ветлуга еще в 1920-х годах открыл палеонтолог Анатолий Рябинин. Он же и дал название этому земноводному.
Ветлугазавр внешне чем-то похож на крокодила. Он достигает длины 3 метров. Это неуклюжее на вид существо с удлиненной головой, похожей на лягушачью. У него длинное тело с перепончатыми лапами и мощным хвостом. Вдоль черепа расположены полукруглые канавки с сенсорами, которые улавливали малейший всплеск и движение воды.
Ветлугазавры в виде терпеливо караулили своих жертв, выжидая момент, чтобы наброситься.
Одна из главных целей экспедиции — реконструировать внешний вид динозавра. Если будут найдены его останки, то сотрудник Музея природы, известный костромской таксидермист Александр Рыженков сделают реконструкцию.
Планируется, что это будет не скелет, а полная фигура земноводного со всеми деталями.
В Музее надеются, что уже осенью новый экспонат украсит их коллекцию.
Отметим, что в Нижегородской области, где также ведутся исследования ветлугозавра, уже сделали несколько вариантов реконструкции его внешности. Все они несколько отличаются в деталях.
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