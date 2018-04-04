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Фонд кино субсидирует оборудование 8 новых кинозалов в Приангарье
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Фонд кино субсидирует оборудование 8 новых кинозалов в Приангарье 

АиФ Иркутск 18 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
В Приангарье станет на 8 кинозалов больше. О готовности Фонда кино просубсидировать оборудование залов сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новые современные залы обустроят в городах области с населением до 500 тысяч жителей — два кинозала в Усолье-Сибирском, по одному — в Белореченском, Бирюсинске, Киренске, Усть-Илимске, Заларях и Зиме. Все муниципалитеты приняли участие в конкурсе Фонда кино.
На каждый кинозал будет выделено по 5 млн рублей на безвозвратной основе. Главное условие после переоборудования — демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал. Напомним, в 2015 — 2017 годах Фонд кино уже выделял средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинотеатров. В Иркутской области в первой и второй волне конкурса победили Байкальск, Алзамай и Черемхово. Четвёртый этап выиграли Куйтун, где открытие кинотеатра запланировано на июнь этого года, а также Бохан и Качуг, где современные кинозалы начнут работу в сентябре.
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