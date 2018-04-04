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Медучреждение открытых дверей. Больные туберкулезом свободно разгуливают в Сормовском районе
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Медучреждение открытых дверей. Больные туберкулезом свободно разгуливают в Сормовском районе 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Здание диспансера построено в 1923 году, а жилые дома появились в 60-70 годы прошлого века. Сейчас, конечно, уже не найдешь того, кто разрешил строить жилье в таком месте. Да и соседство это могло быть вполне безопасным, если бы не полная открытость медицинского учреждения.
Больные свободно выходят за пределы территории тубдиспансера, ходят магазин — зимой раздеты, в сланцах, — отдыхают на детских площадках. Жители окрестных домов находят во дворах следы их пребывания: кровь на снегу, маски, окровавленные бинты и салфетки, по дороге из винного магазина могут устроить и общественный туалет.
— Такие учреждения должны быть закрытого типа. Это очень опасно. Больные, конечно, не виноваты, но жители тоже не должны страдать, — сказала местная жительница программе «Кстати…».
В заборе, который окружает тубдиспансер, проломано несколько лазов, через которые ходят не столько больные, сколько местные жители. Так они срезают дорогу к остановкам общественного транспорта. Кто-то понятия не имеет, что за парк они проходят, а кто-то уверен, что им ничего не угрожает. В парке прогуливаются мамы с колясками и хозяева с собаками.
— Ну и что? Я здесь живу и постоянно хожу, — заявил прохожий.
В медучреждении считают, что забор ломают местные, чтобы сократить себе путь, а их больные здесь не причем. Бороться с соседями руководство диспансера не в силах.
-Есть приказ, который регламентирует нашу деятельность. Там нигде не оговорено, чтобы мы на каждом столбе вешали таблички «Закрытая зона». Туберкулезное подразделение — незакрытое учреждение, а общемедицинское, — пояснил программе «Кстати…» главный врач тубдиспансера Иван Шмелев. — Все санитарные, противоэпидемические, пожарные нормы соблюдаются. Есть санитарно-защитная зона. Но на это никто внимания не обращает. Сейчас перевести противотуберкулезный диспансер куда-то в другое место невозможно. Наш диспансер построен в 1923 году, канавинский — 1860 году. Лично я с удовольствием переехал бы в новый, хороший диспансер, который будет построен в 2019 году. Но кто пойдет на это?
NN.ru направил запрос в региональный минздрав, чтобы узнать, как чиновники намерены решать проблемы этого соседства, и есть ли перспективы у тубдиспансеров переехать в современное здание.
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