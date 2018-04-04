Выставка «Назад в будущее»: сфотографируйся сразу в нескольких поколениях

Выставка приключение «Назад в Будущее» — это масштабная интерактивная выставка гаджетов, роботов и новинок инженерной мысли со всего мира! Все от тетриса до умнейших гаджетов современности! Попадая на выставку, вы не просто гуляете и смотрите на экспонаты: каждый наш гость почувствует себя в центре технического прогресса — достижения ученых всего мира будут с вами играть, разговаривать, рассуждать и взаимодействовать! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети. Что делать на выставке «Назад в будущее»? Познакомься с первым в мире семейным роботом Джибо! Робот-друг Джибо обладает широким набором функций, с помощью видеокамеры легко распознает окружающие предметы, понимает человеческую речь и сам умеет говорить. Главная особенность Джибо — искусственный интеллект. Он легко обучаем: может запоминать повадки хозяев и их любимые вещи, невероятно реалистично выражает эмоции и, кроме того, способен распознавать и вызывать их у других. Вращая головой, робот может узнавать заходящих в комнату людей и подстраивать под них свой стиль общения, может служить экраном для видео-чата, системой удаленного присутствия и одновременно — помощником. Он слушает, запоминает и учится, любит шутить!

Посмотри настоящий бой молний

Тесла шоу — это удивительное электрическое шоу с настоящими молниями! Ослепительные электрические разряды, пронзительная красота молнии на расстоянии всего нескольких метров, музыка — все это поражает разум и оставляет бесценные эмоции! На ваших глазах 2 катушки Тесла устроят настоящее соревнования и будут сражаться друг с другом! (не волнуйтесь, мы продумали все моменты и это абсолютно безопасно)

Сделай свой узор из магнитной жидкости

Магнитная жидкость реагирует на магнитные поля и образует разные узоры, в зависимости от силы и мощности соприкасаемого магнита. Чем сильнее магнитное поле, тем длиннее образующиеся шипы. Если Вы коснетесь шипов, то почувствуете, что они все-таки жидкие. Кроме того, некоторые магнитные жидкости обладают эффектом памяти. Если в сильном магнитном поле на ее поверхности что-то нарисовать, а потом отключить магнитное поле, то рисунок исчезнет. А если включить его снова — он опять появится. Любопытно также, что магниты в магнитные жидкостях не тонут. Попробуйте «порисовать» магнитной жидкостью и создайте свой неповторимый узор!

Прикоснись к голограмме

Очки Microsoft HoloLens стирают границы между реальным и виртуальным мирами. Вы наверняка помните, как Тони Старк в «Железном человеке» взаимодействовал с компьютером в своей мастерской, окруженный объемными голограммами, которыми можно управлять движениями рук. Так вот, HoloLens — очки дополненной реальности, сквозь которые человек видит смесь виртуального и обычного миров: очки насыщают действительность голограммами, которыми можно управлять, как окнами на экране компьютера. Попробуйте сами!

Управляй квадрокоптером одним взмахом руки

Квадрокоптер DJI Spark — самый маленький и технологически оснащенный дрон, имеет складывающиеся конструкцию, благодаря которой вы всего за пару минут можете подготовить его к запуску и снимать. Управлять квадрокоптером можно при помощи жестов. Аппарат распознает движения рук человека на расстоянии до 10 метров. Например, просто сложите пальцы в виде фотоаппарата и дрон сделает отличное фото. Легкий взмах руки заставит квадрокоптер отлететь чуть подальше, а поднятая ладонь может корректировать его положение относительно пилота.

Прокатись на скейте из фильма «Назад в будущее»

Одноколесный электро-скейт-сноуборд, аналог знаменитого летающего скейта Марти Макфлая перенесет вас в легендарный фильм. Колесо располагается посередине доски и наполовину выступает вверх. По ободу есть подсветка, которая украшает это довольно брутальное зрелище. Благодаря специальному приложению можно получать любую информацию об агрегате прямо с экрана мобильного устройства. Конструкция выполнена таким образом, что нижняя часть обода практически сливается с землёй, даря визуальный эффект парения скейта.

А также ограниченное предложение! Вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности по ссылке https://vk.com/topic-162377634_36876523

Спешите в ТРЦ «Июнь» только с 8 марта по 15 апреля! Технологии: вчера, сегодня, завтра!

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