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Кеннет Брана станет «Джентльменом в Москве»
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Кеннет Брана станет «Джентльменом в Москве» 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Актер Кеннет Брана превратит в сериал новеллу Амора Тоулза «Джентльмен в Москве», сообщает
Variety. Брана выступит продюсером и исполнит главную роль — графа Александра Ростова.
Книга Тоулза охватывает 30 лет жизни графа Ростова, которого после Октябрьской революции «заточили» в люксе на последнем этаже гостиницы «Метрополь». Он, как умеет, пытается сохранить лицо на фоне стремительно меняющегося мира, где Россия превратилась в Советский Союз.
Сериал снимает Entertainment One. Режиссером там хотят видеть Тома Харпера ("Острые козырьки"). Президент eOne Марк Гордон с воодушевлением говорит, что Бране удаются «захватывающие и многослойные характеры», а Харпер — мастер «умного телевидения».
Харпер описывает «Джентельмена в Москве» как жизнеутверждающую, полную юмора и обаяния книгу, на страницах которой сочетаются личные переживания и политические интриги.
В Рунете книга Тоулза собрала смешанные отзывы. Так,
Zagran.me, где читали оригинал на английском, отмечает «юмор и нежность» и сравнивает быт графа Ростова с жизнью отеля «Гранд Будапешт», где всеми силами держат марку, пока мир вокруг рушится.
Knigaza, наоборот, ругает Тоулза за лубочность и «фейковую русскую экзотику».
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