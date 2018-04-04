Кеннет Брана станет «Джентльменом в Москве»

Актер Кеннет Брана превратит в сериал новеллу Амора Тоулза «Джентльмен в Москве», сообщает

Variety. Брана выступит продюсером и исполнит главную роль — графа Александра Ростова.

Книга Тоулза охватывает 30 лет жизни графа Ростова, которого после Октябрьской революции «заточили» в люксе на последнем этаже гостиницы «Метрополь». Он, как умеет, пытается сохранить лицо на фоне стремительно меняющегося мира, где Россия превратилась в Советский Союз.

Сериал снимает Entertainment One. Режиссером там хотят видеть Тома Харпера ("Острые козырьки"). Президент eOne Марк Гордон с воодушевлением говорит, что Бране удаются «захватывающие и многослойные характеры», а Харпер — мастер «умного телевидения».

Харпер описывает «Джентельмена в Москве» как жизнеутверждающую, полную юмора и обаяния книгу, на страницах которой сочетаются личные переживания и политические интриги.

В Рунете книга Тоулза собрала смешанные отзывы. Так,

Zagran.me, где читали оригинал на английском, отмечает «юмор и нежность» и сравнивает быт графа Ростова с жизнью отеля «Гранд Будапешт», где всеми силами держат марку, пока мир вокруг рушится.

Knigaza, наоборот, ругает Тоулза за лубочность и «фейковую русскую экзотику».