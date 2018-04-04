Все те же люди претендуют на самую важную премию костромской культуры

В управлении культуры закончили отбор заявок кандидатов на присуждение ежегодной премии имени академика Д. С. Лихачева, узнал KOSTROMA.TODAY. Это самая престижная премия в костромской культуре.

Общественные организации и учреждения выдвинули четыре кандидатуры.

По информации пресс-службы городской администрации, на премию претендуют известные костромичам деятели культуры. Это поэт Ольга Запольских, председатель правления Костромской областной общественной краеведческой организации «Костромская старина» Михаил Ворошнин, художник декоративно-прикладного искусства Елена Семенова и поэт Иван Волков

Судя по спискам, которые изучил KOSTROMA.TODAY, в Костроме на премию из года в год претендуют примерно одни и те же талантливые люди. Новых фамилий в списках практически нет.

Лауреат премии будет определен до 1 июня. А награждение состоится в День города на Сусанинской площади.