Ещё
В 2017 году в Кургане закрыли 191 сайт, рекламирующий наркотики
Далее:
Читайте также:
Ещё

В 2017 году в Кургане закрыли 191 сайт, рекламирующий наркотики 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В прошлом году в Кургане полицейские выявили 470 случаев хранения наркотиков и 674 факта их сбыта. Возбуждено 3 уголовных дела против содержателей наркопритонов. Также специалисты МВД по Кургану обнаружили 191 сайт, который рекламировал либо распространял наркотические средства. По решению Роскомнадзора деятельность этих интернет-ресурсов была прекращена.
Чтобы предупредить подростковую наркоманию, полицейские провели «Единые дни профилактики», во время которых ребята и их родители получили консультации по вопросам административной и уголовной ответственности, профилактике наркомании, подростковой психологии, трудоустройства и организации досуга.
— Организовано 300 лекториев, на которых слушателям рассказали об ответственности за незаконный оборот наркотиков. В учреждениях начального и среднего профессионального образования проведены лекции по теме «О вреде курительных смесей». Организованы проверки мест массового пребывания подростков и молодежи. Профилактические мероприятия с несовершеннолетними регулярно проводились в каникулярное время в лагерях отдыха и досуга, а также в загородных лагерях, — сообщает пресс-служба УМВД по Кургану.
45.ru: последние новости
В 2017 году в Кургане был закрыт 191 сайт, рекламирующий наркотики Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек Зауральские сироты чаще всего жалуются на недоедание и нехватку игрушек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение