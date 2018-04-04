В Прикамье в оздоровительном лагере открылась смена для трудных подростков

Началась работа специальной профильной смены для ребят, которые состоят на профилактическом учете территориальных органов внутренних дел Приволжского федерального округа. В оздоровительный лагерь «Комета», расположенный в п. Янычи Пермского района, приехали трудные подростки из Прикамья, Удмуртии, Мордовии, Ульяновской, Кировской и Пензенской областей.

На церемонии открытия смены к ребятам обратились начальник краевого МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев , уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков , министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.

Главной линией программы станет ценность времени, осознания своих поступков в прошлом, настоящем и будущем. Ребят ждут множество мероприятий и мастер-классов, которые помогут им разобраться с проблемами и больше не вступать в конфликт с законом. Смена будет проходить до 9 апреля.