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В Прикамье в оздоровительном лагере открылась смена для трудных подростков
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В Прикамье в оздоровительном лагере открылась смена для трудных подростков 

АиФ Пермь 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Началась работа специальной профильной смены для ребят, которые состоят на профилактическом учете территориальных органов внутренних дел Приволжского федерального округа. В оздоровительный лагерь «Комета», расположенный в п. Янычи Пермского района, приехали трудные подростки из Прикамья, Удмуртии, Мордовии, Ульяновской, Кировской и Пензенской областей.
На церемонии открытия смены к ребятам обратились начальник краевого МВД генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун.
Главной линией программы станет ценность времени, осознания своих поступков в прошлом, настоящем и будущем. Ребят ждут множество мероприятий и мастер-классов, которые помогут им разобраться с проблемами и больше не вступать в конфликт с законом. Смена будет проходить до 9 апреля.
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