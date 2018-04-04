«Архангельск ждет рассвет»: актер из «Зеленого слоника» предсказал будущее региона

Накануне в клубе «Колесо» состоялось открытие международного фестиваля «Европейская весна». В этом году открыть фестиваль пригласили Сергея Пахомова , он же Пахом, известного по телешоу «Битва экстрасенсов» и, прежде всего, кинофильму «Зеленый слоник». После выступления Пахом согласился рассказать 29.ru , в чем секрет тайного Архангельска и что ждет регион в будущем. Люди в зале не знали, чего именно прозвучит на этом вечере, будет это стендап или музыкальное выступление. Большинство пришедших знало Сергея только по эпатажным выходкам и участию в телепроектах. — Я не знаю, чего ожидать сегодня. Это Пахом! Я не удивлюсь, если он сейчас выйдет голый, — рассказала поклонница Сергея Вероника Пойковская.

#пахом #европейскаявесна #чтотопроисходилоточнопроисходило #Архангельск #клубколесо Публикация от Gaidar Kolesof (@kolesoclub) 30 Мар 2018 в 10:45 PDT Все оказалось куда менее эксцентричным. На сцену поднялись три человека, как объяснил позже Пахом, это была группа «Дзю Ом». На перкуссии и синтезаторе играл, по словам героя вечера, сын Пахома. Правда это или нет — неизвестно, Сергей никогда не приоткрывал завесу своей личной жизни. Несмотря на довольно специфическое творчество Пахома, клуб был полностью забит людьми. Например, вот текст одной из его самых популярных песен «А жизнь веселый карнавал», которой он открыл вечер: «Пень, столб, нос, автобус, стиль, шик, св***ь! Минуточку. День прошел, кактус. А жизнь — веселый карнавал». Каждая песня длилась примерно по шесть минут. К концу выступления в дальнем углу зала около десяти человек стали танцевать под авангардную музыку «Дзю Ома». Люди никак не хотели отпускать музыкантов со сцены — пришлось дважды возвращаться на бис. После концерта выстроилась целая очередь желающих сфотографироваться с Пахомом.

Открыли европейскую весну #пахом Публикация от Алексей Ижмяков (@izhmyakov_alex) 30 Мар 2018 в 11:35 PDT Это он это он #пахом Публикация от Sveta Shuvaeva (@sveta_shuvaeva) 30 Мар 2018 в 11:17 PDT — Я пришёл, потому что нравятся фильмы «Зеленый слоник» и «Пять бутылок водки» как явление интернет-культуры. Они разобраны на цитаты, и мне было интересно, что будет представлять из себя выступление такой интересной личности, как Пахом. Я ждал треша и угара, его и получил. Мне понравилось несколько песен, я поплясал. А нетленный хит «Жизнь весёлый карнавал» — просто бомба, — поделился впечатлениями от вечера еще один поклонник Сергея, Никита Шишов. По словам Пахома, никаких планов на будущее у него нет, а сам он с трудом понимает, какое сейчас время суток и даже года. — Сейчас я уже лишен критического сознания. Меня ничто не вдохновляет, у меня нет авторитетов, это свойственно молодости. Сейчас уже у меня задача просто осуществить то, что хочется. Вот такая форма свободы. Поделился Пахом и секретом, как правильно нужно делиться с людьми творчеством. — Конечно, я всем желаю людям, которые хотят себя проявить каким-то образом, и мы знаем это из истории, даже из новейшей, история мафии и так далее. Они связаны, все эти истории, с искусством, с рок-н-роллом. Но в любом случае человек должен понимать, что он абсолютно один. И за все свои поступки, за все свои высказывания, за все свое поведение он отвечает один. Никакая семья, никакие родственники. У них своя вселенная, свои мысли. Иначе твой драгоценный субстант, которым ты хочешь поделиться, он будет слабенький, если ты с ними советуешься. Надо спрятать его у себя и вдарить как следует. Экстрасенсорные способности, по словам Пахома, помогли ему хотя бы тем, что он до сих пор жив. Пахом согласился немножко подглядеть будущее и рассказал, что же ждет в будущем наш регион. — Архангельскую область ждет рассвет, который произойдет, но не рассвет в смысле рассвет, а именно рассвет расцвет.

Международный фестиваль «Европейская весна» открыт! Пахом в Архангельске! #Архангельск #Пахом #европейскаявесна #Sony7ii #Samyang #portrait #vsco #pomorland Публикация от Ekaterina Chashchina (@kch_photo) 30 Мар 2018 в 11:58 PDT Весьма проницательно Пахом угадал тенденцию молодежи перебираться из северной глубинки в крупные города. — Если говорить о лице Архангельска, то это не совсем можно выразить какими-то его улицами или домами. Здесь какое-то другое состояние, тайное. Здесь надо говорить о тайном Архангельске. Потому что мы знаем, что тяжелой промышленности нет. Я вообще не понимаю, на что город существует, на какие деньги. Что здесь люди делают? Скорее всего, уезжают куда-нибудь в Питер или Москву, ведь такая тенденция есть? И это проверка Архангельска на его силу духа, потому что если он имеет свое энергетическое ядро, он притянет людей все равно. Так произойдет, что они вернутся сюда. А в Архангельске это зерно и сила есть. Просто найти центр силы и с ним взаимодействовать, и тогда нужно будет оставаться в Архангельске, это очень правильный вектор. Зачем Москве и Питеру архангельские энергии просто так отдавать? Это нехорошо. Пусть Гребенщиков поет про Архангельск, пусть Питер и Москва смотрят на Архангельск, а не Архангельск на Москву.