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Защитившего мать северодвинца Ваню Крапивина перевели из реанимации
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Защитившего мать северодвинца Ваню Крапивина перевели из реанимации 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Состояние северодвинца Ивана Крапивина, защитившего свою мать от пьяного соседа, стабилизировалось. Из реанимации он переведен обратно в палату, в нейрохирургическое отделение, сообщает брат мальчика Илья Крапивин.
— Ваня после операции пролежал 3,5 дня в реанимации. Сейчас в стабильном состоянии, не температурит и не хандрит. Отек головы после операции постепенно сходит на нет. Спасибо всем за столь мощную поддержку! — рассказал в группе помощи Крапивину-младшему Илья.
В мае прошлого года сосед начал приставать к матери подростка. Иван заступился за маму, пригрозив вызвать полицию. Мужчине это не понравилось, он схватился за нож и несколько раз ударил женщину, а мальчика ударил гантелью по голове. На лечение и восстановление ребенка потребовалось много средств, в сборе участвовали и руководство администрации Северодвинска, и жители всей области. Вместе неравнодушные северяне собрали более 300 тысяч рублей. Историей Ивана заинтересовался федеральный канал.
26 марта Ивана прооперировали в Санкт-Петербурге. Операция по вживлению титановых пластин в черепную коробку мальчика прошла сложно: понадобилось два переливания крови. Сейчас ребенку потребуются интенсивные реабилитации. Фонд помощи «Диана» получил положительный ответ из клиники «Кирон» в Испании — там готовы работать с Ваней. 3 месяца реабилитации будут стоить 47 850 евро — по нынешнему курсу около 3 380 000 рублей.
Узнать подробнее, как можно помочь юному северодвинцу, можно в его группе помощи во «ВКонтакте».
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