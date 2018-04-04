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Колин Фаррелл решил спасти себя от запоя
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Колин Фаррелл решил спасти себя от запоя 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Знаменитый актёр ирландского происхождения Колин Фаррелл записался в реабилитационный центр Meadows, расположенный в штате Аризона. Это произошло через 12 лет после начала трезвого периода в жизни звезды.
Как стало известно актёр Колин Фаррелл записался в реабилитационный центр Meadows, расположенный в США. Ровно 12 лет назад, по словам самого Колина, у него начался трезвый период в жизни, но теперь ему снова понадобилась помощь экспертов для того, чтобы, не провалиться в «кроличью нору» и не начать использовать разного рода субстанции. Такую информацию журналистам предоставил информированный источник, близкий к знаменитому актеру.
По словам этого источника, в последний год Колин Фаррелл испытал сильнейшее переутомление, снявший сразу в трех фильмах, ему требовалось каким-то образом расслабиться, и Фаррелл почувствовал, что склоняется к старому проверенному способу в виде алкогольных напитков и других субстанций. Для того чтобы не допустить этот срыв, звезда решила обратиться в реабилитационный центр и получить профессиональную помощь. Отметим, что Meadows является очень популярным местом среди звезд, здесь профессиональную помощь вы получали такие персоны, как гольфист Тайгер Вудс, топ-модели Эль Макферсон и Кейт Мосс, певица и актриса Селена Гомес, а также знаменитый актер Кевин Спейси.
В реабилитационном центре Колина Фаррелла ожидают занятия по верховой езде, йоге, гимнастике ушу, акупунктура и так называемая осознанная медитация. Последний по времени психологический срыв у Колина Фаррелла произошёл в 2005 году после целого десятилетия активных злоупотреблений разного рода субстанциями. В тот момент Колин снимался в картине «Полиция Майами. Отдел нравов», а после завершения проекта он немедленно обратился в реабилитационный центр. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
ФОТО КОЛИНА ФАРРЕЛЛА
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