В Тюмени шьют книги, с которыми невозможно расстаться

Психолог Софья Тарасевич — о том, как стала добровольным «издателем» для особых читателей

В России не производят тактильных книг для слепых ребятишек. Это всегда штучная работа неравнодушных людей. С осени мастерицы трудятся над сказкой ямальского писателя Ивана Истомина «Черный и Белый». Когда в областной библиотеке для незрячих появится новое издание, с какими мыслями берутся за кропотливый бесплатный труд, «КС» рассказала психолог Софья Тарасевич из Тюмени.

Шесть лет назад в нашей семье появилась швейная машинка, я увлеклась рукоделием. Пылесборники делать не хотелось. Я забила хештег «практическая польза рукоделия» и из просторов интернета выплыла информация про тактильные книги для слепых детей. Больше всего порадовало, что там можно применить любое умение: пэчворк, вышивание, валяние — все, что хочешь.

Особые детки, их знакомство с миром заинтересовали меня еще во время учебы на психолого-педагогическом факультете. У нас был курс по коррекционной педагогике, мы детально разбирали эти проблемы. Когда я узнала о тактильных книгах, пришла в областную библиотеку для слепых как волонтер и предложила сшить такие. Среди тюменских рукодельниц нашлись единомышленницы, и в 2012 мы сделали 21 книгу. Я точно знаю, что они не лежат на полке, их зачитывают в прямом смысле до дыр.

Приобщить незрячих детей к чтению очень трудно в силу психологических особенностей. Им тяжело дается новое знание, у них заторможены все познавательные процессы. А тактильная книга не кажется чем-то новым, потому что когда они начинают ее трогать пальчиками, понимают: это как одежда, как постелька, на которой они спят… А вот холодные рельефно-точечные тексты всегда сначала вызывают недоверие у незрячих малышей. Тактильные книги как игрушки, дети с ними спят, носят с собой.

В библиотеке каждое воскресенье

Спустя время я пришла работать в библиотеку. И это не случайность. Наша библиотека имени Пушкина — единственная в Тюмени, где есть отдел творческого развития читателей, который я теперь возглавляю.

Каждое воскресенье приходят волонтеры, мы рукодельничаем. Помощь предложили студенты, с нами хочет сотрудничать сеть учреждений дополнительного образования. Даже школьные учителя технологии приходили, советовались, как внедрить создание тактильных книг в учебную программу. Здорово же, когда на уроках не просто стежки и строчки изучают, еще и доброе дело делают.

Школьникам мы даем почувствовать, как воспринимает мир незрячий человек. С повязкой на глазах они на ощупь определяют предметы, запахи… Это вызывает бурю эмоций и запоминается больше всего. Дети наперебой хотят попробовать сенсорный опыт восприятия мира. Обязательно даем им «почитать» пальчиками тактильные книги, а после показываем видеоролики с презентаций, где эти же книги исследуют незрячие детки… Все очень проникаются, даже мальчишки потом помогают шить и вырезать.

Дорого и не окупаемо, но очень нужно

В Финляндии есть целое направление, которое существует за счет государственной поддержки, там разработаны стандарты, которые адаптированы в России. Но в нашей стране производства нет, оно трудоемко, очень затратно и вряд ли окупаемо. Но такие книги очень нужны. Только в Тюмени примерно 360 человек имеют инвалидность по зрению. Более ста детей — постоянные читатели библиотеки для слепых.

Ямальских и тюменских авторов в тактильный формат до нас никто не «переводил». И это главная причина, по которой мы решили издать книгу Ивана Истомина. Счастливая судьба нас свела с волонтерами из ТГУ, которые загорелись сшить тактильную книгу по творчеству тюменских писателей. В результате совместной работы почти готова первая книга по сказке Ивана Григорьевича.

Как только я прочитала это произведение, сразу четко все представила. Герои — черный и белый медведи, серая куропатка. Их делали из войлока, он точнее передает форму, детали будут крепко держаться. Это важно учитывать, ведь маленькие пальчики очень интенсивно их исследуют. Первого медведя сначала сделали на двух лапах, потом решили перевалять, чтобы он был максимально похож на настоящего зверя, у него даже холка есть… Мы распечатали фотографии и работали прямо по ним.

Уже готова страничка, где у мишек произошел конфликт. Мы показали его разнофактурными тканями, добавили молнию из тесьмы между ними. Готова и та, где они помирились, разошлись — один в лес, другой на льдину.

Истоминская сказка — наш самый объемный труд, деталей больше, чем в предыдущих, и целых три героя. В книге отражен северный колорит, внизу каждой страницы будет тесьма с ненецким орнаментом. Мы не нашли готовую, поэтому вырезали оленьи рожки из фетра. Книга почти готова, остались мелочи. Презентацию планировали на первое июня, но мне кажется, дошьем гораздо раньше. Книгу очень ждут, поэтому подарим сразу.

Энергетика от мастериц, уверенность от Истомина

Каждая игрушка, которая родились в моих руках, очень дорога мне. Когда я иголкой оттачиваю детали, прямо сродняюсь с ними. Но расставаться с ними не жалко. Я понимаю, что дарю маленькому человеку друга.

Еще я заметила, когда вещь не штампованная, сделана с любовью, она насыщается энергетикой. Такую вещь не хочется выпускать из рук. Когда мы презентуем новые работы, дети подолгу играют, целуют эти игрушки, обнимают. Видеть, что твоя работа нужна, очень приятно.

Мне кажется, далеко не случайно, что для незрячих деток мы делаем книжку по сказке Ивана Истомина. Он сам страдал от серьезного недуга и, преодолевая его, стал признанным писателем. Возможно, сила любви к жизни, заложенная в сказках Ивана Григорьевича, поможет ребятам, в чьих ручках окажется тактильная книга «Черный и Белый», стать увереннее и крепче.

Нюансы

Сколько стоят четыре сказки

Все материалы, необходимые для первой книги «Черный и Белый», собрали волонтеры и сотрудники библиотеки. Чтобы следующие томики рождались быстрее, библиотекари заявились на грант.

На создание четырех книг: два экземпляра по сказке Истомина и две книжки о рыбаке и рыбке (библиотека носит имя Александра Сергеевича Пушкина, поэтому решили обратиться к его творчеству) — понадобится около 50 тысяч рублей. Сюда вошли не только дорогостоящие материалы, но и работа мастеров по валянию и созданию кукол старика и старухи.

В прошлом году вместе со школьниками и волонтерами в рамках Года экологии библиотека подготовила серию из шести тактильных книг о диких животных. В каждой есть главный персонаж: ежик, белочка, мишка. Объемные игрушки из войлока путешествуют по страницам и очень похожи на свой настоящий прообраз.

Фото: «Красный Север», архив библиотеки им. Пушкина