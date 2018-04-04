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В Мегионе 12-летний подросток спас школьников от агрессивной собаки
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В Мегионе 12-летний подросток спас школьников от агрессивной собаки 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
3 апреля 2018 года в Мегионе возле художественной школы на учеников напала агрессивная овчарка. В этот момент мимо проходил 12-летний Данил Степанов. Парень заметил, как собака раз за разом кусает ребят. Без лишних раздумий Данил пришёл на помощь малышам. Он отвлёк собаку и схватил за холку. Подросток удерживал собаку вплоть до приезда полиции, которую вызвали прохожие. Животное было так раздражено, что досталось и самому спасителю. Но мальчик стойко терпел боль, понимая если отпустить пострадает кто-нибудь ещё.
Прибывшие правоохранители обезвредили агрессивную собаку и передали её в отлов. Овчарка оказалась брошенной. Обстоятельства нападения собаки никто по традиции расследовать не стал. Зато Данил Степанов получил награду за свой мужественный поступок. Знак отличия и подарок мальчику лично вручил полковник полиции Евгений Уфимцев. Тёплые слова благодарности за достойного сына услышали и родители мальчика.
Данил Степанов с родителями и сотрудниками ОМВД города Мегиона
В весенний период бездомные животные особенно опасны. Во избежания тяжёлых последствий укусов и травм родителям стоит объяснить детям: как вести себя с незнакомыми животными. В этот период одинаково опасны как бродячие так и домашние животные. Родителям рекомендуется приучить детей не подходить к незнакомым животными. Не махать руками и другими предметами перед идущей собакой. Если вы видите что животные хочет напасть не в коем случае не бегите, не смотрите в глаза. Постарайтесь сохранять спокойствие и увещевайте собаку. Спокойный и уверенный голос покажет животному, что перед ним не жертва и вы не несёте угрозу.
Источник фотографий: ovcharkainfo.ru, пресс-служба МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу
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