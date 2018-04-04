Объявлены победители премии РАПК «Выбор»

В рамках мастер-классов выступали:

Сучков Е. Б., директор АНО «Институт избирательных технологий», Тема «Успешность деятельности политтехнологов»

Истомин К. А., директор Арктического центра информационных проектов, Член РАПК, Тема «Роль национальной премии РАПК как стимул к совершенствованию»Ермилов Д. М., политический консультант, Член РАПК, Тема «Роль победы в премии в прикладных делах политтехнолога»

Бондаренко О. В., директор Фонда прогрессивной политики, Тема «Спрос на Россию в европейских выборах. Примеры».

Премией Российской Ассоциации политических консультантов были награждены 34 номинанта.

Гран-при взяли проекты под руководством: Д. Г. Гусева, А. В. Богданова, С. С. Мощенкова, И. Е. Минтусова, М. А. Черепанова, К. Ю. Дорофеева, Е. Н. Минченко, К. А. Истомина.

О премии:

Российская ассоциация политических консультантов в 2015 году учредила ежегодную премию, которая стала первой российской премией для специалистов политических профессий. Основной целью премии является выявление и поощрение специалистов в области политического консалтинга и избирательных технологий в Российской Федерации, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне. В 2017 году премия РАПК была вручена в 12 номинациях.