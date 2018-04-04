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Сберечь или популяризировать? Как сохранить хрупкую красоту Дивногорья
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Сберечь или популяризировать? Как сохранить хрупкую красоту Дивногорья 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С творческим настроением можно добиться успеха в любом деле. Это доказала заместитель директора музея-заповедника «Дивногорье» Софья Кондратьева, став лауреатом президентской премии для молодых деятелей культуры за 2017 год. О том, каким должен быть современный музей, как увлечь массы и при этом сберечь памятники, «АиФ-Черноземье» спросил у музейного работника нового формата.
Педагог, журналист, переводчик
Юрий Голубь, «АиФ-Черноземье»: Софья, сразу видно, что должность замдиректора музея вы занимаете неслучайно. А помните, как первый раз попали в Дивногорье?
Софья Кондратьева: Конечно, помню. В девятом классе я приплыла туда на байдарке вместе с папой и маленьким братом — бедный папа грёб за троих по Тихой Сосне против течения. У нас было немного времени до электрички — мы погуляли, поднялись к меловым столбам. А уже в 2008 году я приехала на археологические раскопки одной из оконечностей Маяцкой крепости, где были найдены захоронения древних болгар.
— Что повлияло на решение заняться музейным делом?
— Я работала в университете и заканчивала диссертацию. Казалось бы, есть ясная перспектива. Но музей привлёк творческой свободой — когда не работаешь в рамках одной темы, а можешь заниматься всем, чем захочешь. Ты не только учёный, но и общаешься с людьми во время экскурсий, придумываешь выставки, готовишь сценарии мероприятий… Когда работаешь с детьми — ты педагог, когда пишешь сообщения в соцсетях и сочиняешь буклеты — журналист, а на международных конференциях ты ещё и переводчик — знание языков очень помогает. Порой хочется крикнуть: «Мамочка! Куда я попала?!» Зато можно реализовать себя гораздо шире.
Часто люди неправильно представляют себе музей. Он кажется им чем-то скучным и пыльным. На самом деле в любом музее работа очень разно­образная. Особенно, в маленьком, где не так много сотрудников.
Хорошее отношение к лошадям
— За какую именно работу вы получили президентскую премию?
— Я курировала несколько крупных музейных проектов. Это и «Лики меловых храмов» — по созданию мультимедийной экспозиции в пещерном комплексе. И «Маяцкая крепость. Визуализация» — макет средневековой хазарской крепости. Необычный проект «Детство Земли» — экспозиция наглядно иллюстрирует эволюцию нашей планеты. Здесь очень помогли наши партнёры из Мастерской художественного проектирования и Геологического музея им. Вернадского. Нужно было соединить усилия учёных и художников. Одни давали информацию, другие вкладывали философию. Ведь, к примеру, окаменевшие водоросли, из которых состоит мел, похожи на настоящее произведение искусства. Выставка уже побывала во многих регионах России.
Это и творчество: можно просто развесить старые фотографии, а можно на их основе сделать мультимедийный сюжет о том, как выглядела меловая церковь Сицилийской иконы Божьей Матери в XIX веке. Можно сделать муляжи, а можно придумать волшебные контейнеры, которые выезжают с помощью объятий или прикосновения волшебной палочки. Важно поймать посетителя на крючок, чтобы ему захотелось узнать что-то ещё, найти то, что скрыто.
— А над чем работаете сейчас? Слышал, что есть идея показывать туристам найденное в Дивногорье место гибели диких лошадей…
— Да, есть археологический памятник, который сейчас продолжают исследовать — 14 тысяч лет назад там массово погибли лошади. Найдены более девяти тысяч костей, в том числе целые черепа. Имеются разные версии: люди могли заниматься загонной охотой, мог сойти сель. Кто-то считает, что в табун ударила молния. Большую экспозицию вынесут отдельно, в посетительский центр. А рядом с раскопом будет своеобразный кинотеатр: посетитель сможет ощутить толчки землетрясения, увидеть, как на него несётся табун лошадей, и узнать разные версии событий.
Вместо «проход запрещён»
— Туристы забираются на меловые столбы, топчут валы крепости, не так давно рухнула арка древней колокольни. Наверное, больно на это смотреть?
— Противоречие между сохранением памятника и его популяризацией — главная проблема любого заповедника. На мой взгляд, есть единственное решение, и музей работает над ним в рамках проекта «Маршрут построен». Нужно создать маршруты, с которых не хочется сходить. Когда тебе показали всё, дальше полезут единицы. Должны быть комфортная дорожка, смотровая площадка с лучшим видом, инсталляции, рассказывающие о том, что, если сорвёшь цветок, твои дети приедут на голое поле. Но, к сожалению, до сих пор более-менее работает только злобная табличка «Проход запрещён».
— А что стало с вашей тягой к науке? Остаётся время для исследований и открытий?
— Наукой приходится заниматься вечерами и в отпусках. Сейчас мне интересны спелеология и спелестология: история пещерных комплексов. Нужно не только их исследовать, но и добиваться, чтобы на эти памятники обратили внимание, сохранили для будущего. И беречь надо даже странные, на первый взгляд, архитектурные детали или исторические граффити — они могут содержать важную информацию, говорить о той или иной ситуации. Например, в Дивногорье сохранилась надпись: «Славься ты, славься, романовский род! Больно ты сильно грабишь народ. Пьянством, буянством прославился ты. Нету страшнее тебя на Руси». Есть надпись 1940 года с размышлениями о том, что воюют уже много стран, не миновать этой судьбы и России. Или 1941 года — имя, фамилия и лаконичное: «Погиб геройски».
— Какие ещё есть идеи?
— Мы давно думаем о том, чтобы музеифицировать Маяцкую крепость. Показать, где находилось святилище, где — хозяйственные постройки и так далее. Ещё один объект будет посвящён птицам Дивногорья. Посетитель поднимает глаза к небу, видит что-то парящее, но понять, что именно — трудно. А посмотрев экспозицию, уже сможет отличить орла от более мелкого хищника.
Планируем организовать линию «Наблюдатель». По всей территории заповедника будут располагаться небольшие таблички, которые помогут обратить внимание на интересные объекты. К примеру, кучка земли — на самом деле нора, и вовсе не крота, как можно было бы подумать, а слепыша — совсем другого зверя.
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