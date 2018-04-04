Пропустите вперёд: нужен ли краю закон о детях войны?

До сих пор на федеральном уровне ни статуса, ни законопроекта не существует. Инициатива поддержки пожилых людей полностью отдана регионам. Сложилась ситуация, что где-то «детей войны» заметили и отметили льготами и выплатами. А где-то сочли лишним. В Приморье пока на это счёт тишина. Люди старшего поколения охотно вступают в общественные организации. В надежде, что будет помощь от государства. Хотя бы в поликлиниках да магазинах в очередях не стоять.

Много пережито

Жительница Арсеньева, детская поэтесса и педагог Нина Гречухина родилась ровно за год до начала Великой Отечественной. Её родным место стала станция Ветлужская Нижегородской области. Из семьи Нины Александровны ушли воевать семеро мужчин, вернулся только один. Тема военного детства стала ведущей в её творчестве.

— В послевоенном селе мы прожили не один голодный год, — рассказывает женщина. — За лучшей долей уехали на Дальний Восток, в Спасск-Дальний. Первое, что нас здесь поразило — полные прилавки в хлебных магазинах. От счастья мы заплакали, и проходившие мимо люди начали складывать в наши корзинки продукты. Много было пережито.

— Дети войны — ровесники моих родителей, — делится председатель Уссурийского отделения общественной организации «Боевое братство» Евгений Танасьев. — Мама часто вспоминала те годы. Рассказывала, как её перебрасывали из одного детдома в другой. Кто-то вообще не знал вкуса хлеба. Пройдя испытания, они восстановили страну из руин, создали основу для нашей жизни. Считаю, что закон о детях войны необходим на всероссийском уровне.

По судьбе

— Нет чёткого определения этого статуса, — высказывается председатель Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко . — Не ясен точный год рождения, месяц, день. К примеру: человек, родившийся 2 сентября 1945 г. — ребёнок войны, а 3 сентября — уже нет? Те, кто во время войны работал — в полях и на предприятиях — получили статус труженики тыла. Мы обращались в вышестоящие инстанции с просьбой от народа — приравнять тружеников тыла к участникам войны, положительного ответа не получили. В Приморье многие люди, родившиеся в те годы, получили статус ветеранов труда федерального или краевого значения. Есть ветераны УВД, малолетние партизаны. По закону несколько льгот совместить невозможно.

Сегодня дети войны входят в состав общественных организаций. Объединяются по судьбе, интересам. Они незаменимые рассказчики в школах, ведь воевавших ветеранов осталось единицы.

— В нашей организации состоит 80 тысяч человек, это те, кто написал заявление, — сообщил председатель Приморского регионального отделения всероссийской общественной организации «Дети войны», депутат ЗСПК Андрей Ищенко . — Родившиеся с 1927 г. по 1945 г. Большинство не имеет льгот, получает маленькую пенсию. При экс-губернаторе проект регионального закона «О детях войны в Приморском крае» три раза отклонялся. Сегодня внесён на рассмотрение новый законопроект. Главная задача — закрепить статус. Люди получат удостоверения установленного образца, которые дадут определенные социальные льготы.

По большому счёту, мы говорим о старшем поколении, людях пожилых, преклонного возраста. Закон — первый шаг поддержки. Вывеску в поликлиниках, магазинах и других учреждениях «Ветераны войны обслуживаются вне очереди» необходимо дополнить. Старикам выстаивать огромные очереди унизительно. Они заслужили, чтобы их пропустили вперёд.

КСТАТИ

Законы «О детях войны» приняты в 20 регионах России. Лидером по размеру выплат оказался Ненецкий АО — его «дети войны» получают по 7 тыс. руб. в месяц.