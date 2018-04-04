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С. Безруков, В. Лисовец и Л. Ярмольник прочитают «Тотальный диктант-2018»
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С. Безруков, В. Лисовец и Л. Ярмольник прочитают «Тотальный диктант-2018» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Известные деятели культуры прочитают текст «Тотального диктанта-2018», который пройдет 14 апреля, сообщила Агентству городских новостей «Москва» координатор проекта в столице Мария Ровинская.
«Сергей Безруков прочитает «Тотальный диктант» в гимназии им. Е. Примакова, Леонид Ярмольник — в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», — сказала она.
По словам М. Ровинской, текст «Тотального диктанта» на московских площадках акции также прочитают стилист Влад Лисовец, телеведущий Владимир Познер, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер Сергей Жигунов.
Ранее стало известно, что автором текста «Тотального диктанта-2018» стала писательница Гузель Яхина.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Леонид Юзефович и другие.
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