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Зоопарк «Лимпопо» объявляет конкурс на лучшее поздравление журавля с днем рождения
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Зоопарк «Лимпопо» объявляет конкурс на лучшее поздравление журавля с днем рождения 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
К участию приглашаются как дети, как и взрослые, сообщается на сайте зоопарка.
Кстати, стерх или белый журавль — редкий вид птиц, занесенный в Красную книгу и находящийся под угрозой исчезновения. В мае стерх Ворона, проживающий в «Лимпопо», отмечает день рождения.
Работы на конкурс принимаются в любой форме — поздравительные письма, открытки, стихи, рисунки, поделки — по 23 апреля включительно.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в «Лимпопо» 29 апреля на праздничном открытии летнего сезона.
Напомним, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» подвели итоги конкурса на лучший скворечник.
Фото: зоопарк «Лимпопо»
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