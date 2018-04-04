Зоопарк «Лимпопо» объявляет конкурс на лучшее поздравление журавля с днем рождения

К участию приглашаются как дети, как и взрослые, сообщается на сайте зоопарка.

Кстати, стерх или белый журавль — редкий вид птиц, занесенный в Красную книгу и находящийся под угрозой исчезновения. В мае стерх Ворона, проживающий в «Лимпопо», отмечает день рождения.

Работы на конкурс принимаются в любой форме — поздравительные письма, открытки, стихи, рисунки, поделки — по 23 апреля включительно.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в «Лимпопо» 29 апреля на праздничном открытии летнего сезона.

Напомним, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» подвели итоги конкурса на лучший скворечник.

Фото: зоопарк «Лимпопо»