SAPE 2018 — Максимум взможностей для производителей и потребителей СИЗ

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Мероприятие пройдет в четвертый раз в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Совместное проведение ВНОТ и SAPE 2018 повышает эффективность мероприятий для всех категорий участников, предоставляет максимальные возможности для демонстрации, тестирования и обсуждения новейших средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Ожидается, что посетителями выставки станут более 11 000 человек. Площадь экспозиции в этом году займет более 6 500 квадратных метров. Свыше 150 российских и зарубежных компаний продемонстрируют на выставке новейшие разработки и актуальные решения для обеспечения производственной безопасности и защиты человека. Среди них Skincare, 3М Россия, Восток-Сервис-Спецкомплект, Техноавиа, Honeywell, Ansell, UVEX, Dräger, Visitech, DuPont, Модерам, Moldex, Спецкомплект, Аргус Спектр, Vending Box и др. Большой интерес к участию в выставке проявили зарубежные производители СИЗ. Иностранные экспоненты представлены компаниями из Германии, Франции, Италии, Турции, Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи.

Особое внимание SAPE 2018 уделит новым технологиям и материалам, а также кастомизации процессов в области выдачи и дозирования СИЗ, контроля безопасности персонала. Широко будут представлены средства индивидуальной защиты, обеспечивающие комплексный подход к сохранению жизни и здоровья, оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших, а также средства для обеспечения психологической разгрузки и профилактики профессионального выгорания.

Основная задача экспозиции — предоставление максимальных возможностей для ознакомления с новейшими разработками зарубежных и отечественных производителей в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда, экологии и сохранения здоровья.

«SAPE — зримое и убедительное доказательство того, что значение сохранности жизни и здоровья людей на производстве постоянно возрастает, — отмечает генеральный директор АО «Электрификация» В. Затынайко. — Особую значимость это приобретает теперь, когда Россия присоединилась к мировой концепции нулевого травматизма. Залогом успешной работы выставки являются профессионализм, стремление к созданию высокотехнологичных средств индивидуальной защиты, пригодных для использования в экстремальных условиях, взаимный интерес экспертов, производителей и потребителей».