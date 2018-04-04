Курсанты Восточно-Сибирского института МВД России присоединились к благотворительной акции «Полицейский дядя Степа»

Всероссийский благотворительный конкурс «Полицейский дядя Стёпа» проводится по инициативе МВД России в преддверии Дня защиты детей и приурочен к 300-летию российской полиции.

Узнав, что игрушки впоследствии передаются в детские дома, курсант первого курса факультета подготовки следователей и судебных экспертов Мария Татарникова решила принять участие в конкурсе, чтобы привлечь внимание воспитанников к человеку в погонах, готового в любое время прийти на помощь людям.

В результате она создала своими руками куклу — «преподавателя полицейской науки». Как рассказала курсантка, это был достаточно длительный, трудоемкий процесс, требующий подготовки, подбора специальных материалов, основы для куклы и, конечно же, творческой фантазии.

Не обошлось без помощи родных. Вместе с мамой купили форменные пуговички, шевроны, кокарду. Папины часы, миниатюрная папка, ручка — все вместе особо подчеркнули образ полицейского.

Напоминаем, что конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» приглашает к участию всех творческих людей с креативным мышлением. Участниками конкурса могут стать, как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы независимо от возраста.

Авторов лучших подделок наградят дипломами и подарками. В последующем игрушки будут переданы воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, в том числе подшефных МВД, а также детям из малообеспеченных семей.