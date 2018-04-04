В Петербурге назначили руководителя Госстройнадзора

Ранее должность занимал Леонид Кулаков . В феврале он перешёл на пост главы комитета по строительству, и исполняющим обязанности руководителя Госстройнадзора стал Ким.

Из информации на сайте правительства следует, что Ким окончил Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт, получил учёную степень доктора экономических наук. Затем он занимал руководящие должности в нескольких организациях.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.