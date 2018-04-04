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В Петербурге назначили руководителя Госстройнадзора
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В Петербурге назначили руководителя Госстройнадзора 

RT на русском 1 час назад
В Санкт-Петербурге назначили руководителя Госстройнадзора, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно указу губернатора Георгия Полтавченко, это Евгений Ким.
Ранее должность занимал Леонид Кулаков. В феврале он перешёл на пост главы комитета по строительству, и исполняющим обязанности руководителя Госстройнадзора стал Ким.
Из информации на сайте правительства следует, что Ким окончил Санкт-Петербургский инженерно-строительный институт, получил учёную степень доктора экономических наук. Затем он занимал руководящие должности в нескольких организациях.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге назначили главу комитета по делам Арктики.
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