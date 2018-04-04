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Музыкальное путешествие Мацуева по Оренбуржью начнется в Кувандыке
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Музыкальное путешествие Мацуева по Оренбуржью начнется в Кувандыке 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В этом году первыми музыканта-виртуоза увидят жители Кувандыка. Концерт Мацуева пройдет здесь уже завтра в 10:00 в местном Доме культуры «Криолит». Вместе с пианистом на сцену выйдет и заслуженный артист России виолончелист Андрей Иванов. В их исполнении жители «долины счастья» смогут насладиться как стилизованными импровизациями, так и классическим джазовым исполнением.
Приезд музыканта мирового уровня в Кувандык стало возможным благодаря проекту «Рояльное движение», действующему в Оренбуржье уже четыре года. За это время Мацуев побывал уже в 14 муниципальных образованиях региона и представил новые рояли фирмы Yamaha — самые лучшие инструменты, использующиеся во всех крупнейших музыкальных конкурсах мира. В этом году для местного Дома культуры «Криолит» как раз приобрели рояль этой марки.
В этот раз география «Рояльного движения» расширится еще больше. Помимо Кувандыка, высококлассные инструменты получат Светлый, Ясный, Адамовка и Кваркено. Таким образом, в области станет уже 19 регионов, в Домах культуры которых будут стоять инструменты такого уровня.
«Рояльное движение» в этом году расширит свою географию. Теперь счастливыми обладателями новых инструментов будут Ясный, Светлый, Кваркено, Адамовка и Кувандык, — то есть уже 19 муниципалитетов.
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