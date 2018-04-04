Куда сходить во Владикавказе?

Набережная Терека, старые особняки, многочисленные памятники и рестораны, где можно отъесть себе пальцы, — это прекрасно, но Владикавказ может похвастаться много чем еще. Главный город Северной Осетии и его окрестности способны привлечь любителей классической музыки, современного искусства, даже современного юмора, конной езды и огнестрельного оружия.

Итак, чем же заняться во Владикавказе?

Послушать вечную классику

Одна из главных достопримечательностей Владикавказа — старая лютеранская кирха XIX века. В прошлом году ее реконструировали, сохранив готический дух и первоначальный облик здания: в ремонте, к примеру, использовали старинный, так называемый царский, кирпич. Здание уникально по архитектуре для юга России, но туриста может привлечь не только этим. В нем располагается Североосетинская филармония — ныне филиал всем известного Мариинского театра.

Оперы, балеты, концерты — прикоснуться к прекрасному может любой желающий. Билеты легко заказать на сайте театра, афишу найти там же. Мечтаете попасть в знаменитую Мариинку? Начните со Владикавказа. Цены более чем демократичные. Так, поход на балет для детей «Щелкунчик» на музыку Чайковского обойдется в 100−150 рублей.

…или осетинских рокеров

Но североосетинская столица живет не только классикой. Есть несколько заведений, где любители живой музыки могут послушать джаз, блюз, рок, шансон — это Notre ViLLe, Wishbar, Infinity, «Рояль бар». Афиши ищите в соцсетях. Цены зависят от исполнителя, в среднем выложить придется не больше 500 рублей. Любителям рока советуем группу Dzioff, музыканты играют уже 17 лет, но на их концертах собираются люди совершенно разного возраста. Сейчас группа готовится выпустить новый альбом Born in Ossеtia — на создание композиций музыкантов вдохновила осетинская национальная музыка. Так что, вероятно, любителей старого доброго рока ждет нечто по-настоящему особенное. Билет на концерт обойдется в 200−300 рублей.

Взлететь над городом

Взглянуть на Владикавказ можно не только во время пеших прогулок. Здесь расположен один из старейших в России аэроклубов, воспитавший 14 героев Советского Союза, — Владикавказский авиационно-спортивный клуб имени Дзусова. Три километра от города по Архонскому шоссе — и вы на месте. К услугам любителей экстремального отдыха больше 20 опытных летчиков-инструкторов. Можно покататься на планере в качестве пассажира, а можно научиться летать — вплоть до самостоятельного вылета и получения разряда по планерному спорту.

Самый бюдженый и заманчивый для туриста вариант — взлететь над городом и покружить 15 минут. Стоит такое удовольствие 3 тысячи рублей. Покататься над горами в течение часа — 9 тысяч. К услугам прогулка на кукурузнике и даже взлет на реактивном двухместном самолете Л-29. Если позволят погодные условия, вполне можно прочувствовать на себе фигуры высшего пилотажа. Стоить это будет, правда, 35 тысяч рублей.

Есть и мотодельтопланы — такие парашюты с мотором, набирающие высоту от 100 до 300 метров. Можно и просто прыгнуть с парашютом с высоты 600−800 метров (3,5 тысячи рублей за обучение и прыжок). В любой день и время — по запросу.

Научиться стрелять из калашникова

Мало экстрима? Научитесь пользоваться огнестрельным оружием. В Республиканском стрелково-спортивном центре ДОСААФ России готовят охранников, а еще обучают навыкам практической стрельбы любых желающих. Этим пользуются даже сотрудники силовых структур, которые не могут сдать экзамен по стрельбе. Многие же приезжают сюда, чтобы снять эмоциональное напряжение. На выбор пистолеты Ярыгина, автоматы Калашникова и снайперская винтовка. Стоимость зависит от количества выстрелов. Один выстрел обойдется в 25 рублей. Обычно меньше 50 никто не берет. В цену входит аренда оружия, помещения и услуги инструктора.

Познакомиться с современным искусством

Владикавказ — столица contemporary art на Северном Кавказе. В Северной Осетии проходит ежегодный международный симпозиум современного искусства «Аланика», собирающий авторов из разных регионов и стран, а форум «ART Кавказ NEXT» стал площадкой для экспериментов молодых художников юга России.

Но грандиозных событий дожидаться не обязательно: в городе работает Северо-Кавказский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО. Здесь почти всегда можно найти интересные выставки — и местных актуальных художников, и сделанные московскими кураторами. А еще тут проводят мероприятия самых разных форматов: прямые трансляции концертных выступлений, кинопоказы, лекции и мастер-классы, презентации и занятия для детей. За афишей следите на сайте центра.

Оценить кавказский юмор

Северная Осетия давно зарекомендовала себя как кузнеца юмористов. Опекает и развивает юмористический жанр здесь директор североосетинского театра КВН Сослан Плиев. Он пишет сам и помогает раскрываться молодым талантам. Хотите посмеяться — вам стендап-шоу, КВН или выступления самого Плиева с писателем-прозаиком Александром Гутиным.

Стендап-шоу во Владикавказе, к сожалению, проводится не регулярно. Молодые комики быстро набираются опыта и уезжают искать себя в Москву. Но стоит проверить группы в местных соцсетях — вдруг вам повезет.

А вот выступления Плиева и Гутина набирают популярность. Рекламу можно найти на страницах героев в соцсетях, юмористические вечера проходят в камерной обстановке, в уютном кафе, чаще всего в «Октябре». Собирают они до сотни человек.

Сыграть в игры разума

Если вам не до шуток — обратите внимание на интеллектуальные игры клуба «Дарвин». Командная игра состоит из нескольких туров и набора вопросов на логику и эрудицию. Формат напоминает игру «Что? Где? Когда?». Играют все — от старшеклассников до людей пожилого возраста. В сезон игры проходят пять раз в неделю. Места проведения меняются, так что опять придется обратиться к помощи соцсетей и следить за обновлениями на странице клуба.

Готовиться заранее участникам не нужно, прийти на игру может любой желающий. Если у вас набирается команда из шести человек — лучше за пару дней предупредить организаторов о желании участвовать в игре.

Стоимость игры — 200 рублей с человека.

Оседлать коня

Давно собирались покататься на лошади? Где, наконец, осуществить эту мечту, как не на Кавказе? В Северной Осетии освоить навыки верховой езды можно в спортивно-оздоровительным комплексе «Алгус». Конюшня расположена в лесопарковой полосе. Стоимость катания — 300 рублей за полчаса. В эту сумму входят и услуги инструктора, который поможет в обращении с лошадью и обучит начальным навыкам езды. Сюда наведываются отдохнуть всей семьей. Детей катают милые пони. Обычно все приходят по выходным. Но «Алгус» ждет гостей и в будни. Животные очень охотно идут на контакт, особенно если к ним приходят не с пустыми руками, а приносят любимые лакомства: рафинад и морковь. Здесь же имеется уютный ресторан с каминным залом, живой музыкой и местной кухней.

Побывать в кукольном мире

Хочется чего-то более творческого? В мастерской Земфиры Дзиовой научат создавать неповторимые куклы. Ну или продадут уже готовую работу. Земфира — профессиональный художник, и каждая кукла уникальна. Многие из них вдохновлены национальной культурой, так что станут прекрасным сувениров из Северной Осетии. Работает мастер, используя самозатвердевающий пластик, ткани, бисер, войлок, проволоку. Стоят работы недешево — от 7 тысяч рублей.

Хотите попробовать сотворить нечто подобное сами — приходите в мастерскую во вторник, субботу или воскресенье. Первый результат от уроков Земфиры можно получить уже через пару занятий, но для изготовления одной куклы потребуется около полугода.