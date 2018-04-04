Отсчет пошел: кинотеатр в Костромской области закрыт после проверки пожарных 

В Костромской области закрыли первый кинотеатр, узнал KOSTROMA.TODAY. Не повезло Чухломе.
Кстати, кинотеатр совсем недавно открыли после ремонта — его провели в сентябре прошлого года.
Проверки в чухломском кинотеатре «Экран» имени Михаила Пуговкина прошли сразу после кемеровской трагедии. Как пишет «Северная правда» со ссылкой на газету «Вперед», во время проверки специалисты обнаружили серьезные нарушения. Все они связаны с обеспечением безопасности зала.
Накануне Чухломской суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановлении работы кинотеатра. Сейчас «Экран» закрыт.
Кинотеатр назвали в честь актера Михаила Пуговкина.
Неизвестно, когда теперь чухломичи смогут посмотреть здесь фильмы. Проводить в кинотеатре любые мероприятия запрещено до устранения всех найденных нарушений.
«Экран» долго не мог попасть в программу переоборудования кинотеатров. Это удалось здесь только в прошлом году. Кинотеатр получил грант 5 миллионов рублей.
В кинотеатре заменили кресла и экран, установили оборудование для 3D-фильмов.