Отсчет пошел: кинотеатр в Костромской области закрыт после проверки пожарных

В Костромской области закрыли первый кинотеатр, узнал KOSTROMA.TODAY. Не повезло Чухломе.

Кстати, кинотеатр совсем недавно открыли после ремонта — его провели в сентябре прошлого года.

Проверки в чухломском кинотеатре «Экран» имени Михаила Пуговкина прошли сразу после кемеровской трагедии. Как пишет «Северная правда» со ссылкой на газету «Вперед», во время проверки специалисты обнаружили серьезные нарушения. Все они связаны с обеспечением безопасности зала.

Накануне Чухломской суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановлении работы кинотеатра. Сейчас «Экран» закрыт.

Кинотеатр назвали в честь актера Михаила Пуговкина.

Неизвестно, когда теперь чухломичи смогут посмотреть здесь фильмы. Проводить в кинотеатре любые мероприятия запрещено до устранения всех найденных нарушений.

«Экран» долго не мог попасть в программу переоборудования кинотеатров. Это удалось здесь только в прошлом году. Кинотеатр получил грант 5 миллионов рублей.

В кинотеатре заменили кресла и экран, установили оборудование для 3D-фильмов.