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С начала 2018 года от укусов клещей пострадали около 30 жителей Адыгеи
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С начала 2018 года от укусов клещей пострадали около 30 жителей Адыгеи 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В 2018 году в медицинские организации обратились 28 пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей.
Укусы зарегистрированы в Майкопе, пос. Краснооктябрьском, с. Садовом, пос. Яблоновском, а. Новая Адыгея, а. Джиджихабль, пос. Тлюстенхабль и пос. Майском, то есть на территории шести муниципалитетов.
В республиканском управлении Роспотребнадзора напомнили, что в 2017 г. в медицинские организации за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 1 083 человека, в том числе 369 детей. Наибольшее число укусов зарегистрировано на территориях Майкопа и Майкопского района. В прошлом году также было зарегистрировано 5 случаев клещевого боррелиоза.
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