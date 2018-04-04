С начала 2018 года от укусов клещей пострадали около 30 жителей Адыгеи 

В 2018 году в медицинские организации обратились 28 пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей.
Укусы зарегистрированы в Майкопе, пос. Краснооктябрьском, с. Садовом, пос. Яблоновском, а. Новая Адыгея, а. Джиджихабль, пос. Тлюстенхабль и пос. Майском, то есть на территории шести муниципалитетов.
В республиканском управлении Роспотребнадзора напомнили, что в 2017 г. в медицинские организации за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 1 083 человека, в том числе 369 детей. Наибольшее число укусов зарегистрировано на территориях Майкопа и Майкопского района. В прошлом году также было зарегистрировано 5 случаев клещевого боррелиоза.