С начала 2018 года от укусов клещей пострадали около 30 жителей Адыгеи

В 2018 году в медицинские организации обратились 28 пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей.

Укусы зарегистрированы в Майкопе, пос. Краснооктябрьском, с. Садовом, пос. Яблоновском, а. Новая Адыгея, а. Джиджихабль, пос. Тлюстенхабль и пос. Майском, то есть на территории шести муниципалитетов.