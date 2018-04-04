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Уважаемые жители! Приглашаем Вас принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля, которые будут проходить на территории Нашего района
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Уважаемые жители! Приглашаем Вас принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля, которые будут проходить на территории Нашего района
Управа Даниловского района города Москвы
56 минут назад
Фото:
Управа Даниловского района города Москвы
Комментарии
Сбор участников с 9.00 час. около детских площадок по указанным адресам.
Обеспечение необходимым инвентарём и хорошим настроением гарантируем!
За дополнительной информацией обращаться в отдел ЖКХ управы района по телефону: 8 (495) 954-84-49
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