Утвержден план работ по благоустройству района

План работ по благоустройству района утвердили на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа. Оно прошло 3 апреля.

Глава управы Дмитрий Башаров весь прошлый год собирал предложения жителей по благоустройству района. Они рассказывали о том, какими хотят видеть свои дворы в будущем, на встречах и в мессенджере «WhatsApp».

— Финалом этой большой совместной работы стал план по благоустройству Мещанского района. Он был одобрен советом депутатов. Уверен, что многие наши дворы преобразятся, — поделился Дмитрий Башаров на личной странице в социальной сети «Вконтакте».

Все запланированные работы выполнят в течение 2018 года.