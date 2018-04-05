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Утвержден план работ по благоустройству района
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Утвержден план работ по благоустройству района 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
План работ по благоустройству района утвердили на внеочередном заседании Совета депутатов муниципального округа. Оно прошло 3 апреля.
Глава управы Дмитрий Башаров весь прошлый год собирал предложения жителей по благоустройству района. Они рассказывали о том, какими хотят видеть свои дворы в будущем, на встречах и в мессенджере «WhatsApp».
— Финалом этой большой совместной работы стал план по благоустройству Мещанского района. Он был одобрен советом депутатов. Уверен, что многие наши дворы преобразятся, — поделился Дмитрий Башаров на личной странице в социальной сети «Вконтакте».
Все запланированные работы выполнят в течение 2018 года.
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