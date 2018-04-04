Компактный народец: 6 мультфильмов про гномов

На ivi вышел мультфильм «Гномы в доме», а в кинотеатрах идет детский детектив «Шерлок Гномс» — милые небольшие существа в смешных шапочках окружают и сжимают кольцо. Редакция решила, что самые крепкие психикой могут устроить себе тематический марафон, и вспомнила еще несколько лент с самыми разными гномами. Поехали*.

Гномы в доме

Гномы в доме

Когда Хлоя и её мама переезжали в старинный особняк, они и не подозревали, что их новый дом — место, где отважные садовые гномы противостоят злобным и «неудовлетворенным желудочно» чудищам.

Самый маленький гном

Самый маленький гном

Гномик Вася, которому мы отдали свои сердечки еще в детстве. Все четыре серии бесплатно.

Хранители снов

Хранители снов

На самом деле это мультфильм не про гномов, но они там есть. Странные люди называли их эльфами, но вы посмотрите на эти потешные создания в колпаках до колен — это точно гномы! Они отвечают за помощь Санте и, главное, делают этот мультфильм шедевром. Мы все еще ждем персональной картины только про них.

Смурфики, Смурфики 2, Смурфики. Затерянная деревня

Смурфики

Да, они тоже гномы, хоть и синего цвета — все мы разные, это норма. Художник, который придумал смурфов, рассказывал, что случилось это так: его автомобиль сломался, и помощи пришлось ждать долго, за это время художник успел прогуляться по лесу, увидеть большие грибы и вообразить гномов, которые в них живут; а потом, в процессе рисования, он просто перепутал краски.

Тролли

Тролли

Внутривидовое национальное разнообразие: в скандинавской мифологии тролли — горные духи в образе небольших созданий, обязательно делающих людям гадости, то есть те же гномы, только в профиль. Но в этом мультфильме они миляги, которые все время поют, веселятся и спасаются от великанов-бергенов. Впрочем, это не первый случай, когда троллей мимимизировали: самый яркий пример — Муми-тролли.

Белоснежка и семь гномов

Белоснежка и семь гномов

1937 год, нестареющая классика и каноническое изображение сказочных карликов, доступные по подписке.

* — чтобы ехать было комфортнее, мы взяли только те мультфильмы, которые есть на ivi