Хью Лори присоединился к Джорджу Клуни в мини-сериале «Уловка-22» 

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори сыграет вместе с Джорджем Клуни и Кристофером Эбботтом в мини-сериале «Уловка-22 / Catch-22».
6-серийный проект, основанный на одноименном романе Джозефа Хеллера, расскажет о капитане Джоне Йоссариане (Эбботт), который служит в бомбардировочном полку ВВС США в Италии во время Второй Мировой Войны. Он ненавидит свою работу и хочет отказаться от участия в военных действиях, выдавая себя за душевнобольного. Всё портит злополучное бюрократическое правило, известное как «уловка 22». Оно гласит, если человек не желает воевать и заботится о собственной безопасности, то он совершенно здравомыслящий и признать его сумасшедшим невозможно.
Хью Лори перевоплотится в майора де Каверли, офицера эскадрильи на вымышленной итальянской авиабазе. Он живет в своем неторопливом ритме, лично подковывает лошадей, слушает джаз на своем фонографе и арендует квартиры для солдат в каждом городе, куда входят американцы.
Джордж Клуни снимет все шесть эпизодов и заодно сыграет некого полковника Кэткарта.
Сериал «Уловка 22» будет транслироваться на стрим-сервисе Hulu.