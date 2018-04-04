5 лучших краудфандинговых проектов марта 

Strelka Magazine совместно с платформой planeta.ru продолжают каждый месяц собирать краудфандинговые проекты, посвящённые улучшению городской среды и сохранению архитектурного и культурного наследия. В мартовском выпуске: современный клуб для жителей деревни Малый Турыш, станция для самостоятельного ремонта велосипеда и анализ почвы рядом с мусоросжигательным заводом.
КЛУБ ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ В МАЛОМ ТУРЫШЕ
Необходимая сумма: 1 080 000 ₽, собрано 603 794 ₽
Гузель Санжапова, основатель и идейный вдохновитель семейной пасеки Cocco Bello, запустила сбор средств для нового проекта в деревне Малый Турыш. В 2014 году с помощью краудфандинга Гузель удалось собрать деньги на запуск там производства крем-мёда с ягодами. Сейчас в деревне есть детская площадка, беседка, скважина чистой питьевой воды и площадка для сбора бытовых отходов. Теперь необходимо собрать деньги на общественный центр с пекарней, пространством для мастер-классов, информацией для туристов и библиотекой. В клубе с утра бабушки смогут выпекать хлеб для всей деревни, в обед там будут производить новые продукты, принимать туристов, а вечером отмечать чей-то юбилей. Также общественный центр позволит обеспечивать жителей услугами, которые не доступны в селе: от стрижки до массажа.
АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ НА ДИОКСИНЫ
Необходимая сумма: 130 000 ₽, собрано 105 400 ₽
Группа жителей Москвы и Московской области хотят провести анализ проб почвы на содержание диоксинов и фуранов на разной удалённости от мусоросжигательного завода № 4. Сбор и анализ проведёт Лаборатория аналитической экотоксикологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Диоксин образуется при сжигании неразделённого мусора, так как температура опускается ниже заявленной по технологии. Зона диоксинового загрязнения может достигать 24 километров. СТАНЦИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДА
Необходимая сумма: 22 500 ₽, собрано 27 500 ₽
Велосипедист из Нижнего Новгорода хочет создать автономную стойку, оснащённую набором инструментов для экстренного ремонта велосипеда, на набережной Гребного канала — одном из самых популярных веломаршрутов города. Стойка будет укомплектована насосом, набором ключей, отвёрток и шестигранников, а также монтировками для замены камеры велосипеда.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА В «ФОТОДЕПАРТАМЕНТЕ»
Необходимая сумма: 200 000 ₽, собрано 15 952 ₽
Петербургская некоммерческая организация «Фотодепартамент» собирает деньги на организацию комфортного пространства читального зала, где будут книги, альбомы и журналы по фотографии и искусству. Читальный зал должен стать местом, где все неравнодушные к фотографии смогут приятно и с пользой провести время, найти и изучить тексты и изображения, нигде более не представленные, понять и осознать контекст и разнообразие визуального искусства сегодня. РЕКОНСТРУКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУКОЛЬНЫХ ЧАСОВ КРАСНОЯРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ
Необходимая сумма: 100 000 ₽, собрано 21 885 ₽
Красноярский театр кукол запустил проект по сбору средств на реконструкцию музыкальных часов. Здание Красноярского кукольного театра в 1986 году оформил архитектор Арэг Саркисович Демирханов. Он же вместе с художником Анатолием Петровичем Золотухиным, заслуженным художником РФ, создали музыкальную шкатулку, украшающую фасад театра. С тех пор часы стали знаковым местом для всех жителей и гостей Красноярска. Музыкальная шкатулка включается за 30 минут до начала каждого спектакля. Требуется срочный ремонт часовых механизмов, иначе часы могут остановиться в любой момент и перестанут радовать жителей и гостей Красноярска.
Текст: Маргарита Морарь
Фотографии: Planeta.ru, Istockphoto.com