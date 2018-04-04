5 лучших краудфандинговых проектов марта

Strelka Magazine совместно с платформой planeta.ru продолжают каждый месяц собирать краудфандинговые проекты, посвящённые улучшению городской среды и сохранению архитектурного и культурного наследия. В мартовском выпуске: современный клуб для жителей деревни Малый Турыш, станция для самостоятельного ремонта велосипеда и анализ почвы рядом с мусоросжигательным заводом.

КЛУБ ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ В МАЛОМ ТУРЫШЕ

Необходимая сумма: 1 080 000 ₽, собрано 603 794 ₽

Гузель Санжапова , основатель и идейный вдохновитель семейной пасеки Cocco Bello, запустила сбор средств для нового проекта в деревне Малый Турыш. В 2014 году с помощью краудфандинга Гузель удалось собрать деньги на запуск там производства крем-мёда с ягодами. Сейчас в деревне есть детская площадка, беседка, скважина чистой питьевой воды и площадка для сбора бытовых отходов. Теперь необходимо собрать деньги на общественный центр с пекарней, пространством для мастер-классов, информацией для туристов и библиотекой. В клубе с утра бабушки смогут выпекать хлеб для всей деревни, в обед там будут производить новые продукты, принимать туристов, а вечером отмечать чей-то юбилей. Также общественный центр позволит обеспечивать жителей услугами, которые не доступны в селе: от стрижки до массажа.

АНАЛИЗ ПРОБ ПОЧВЫ НА ДИОКСИНЫ

Необходимая сумма: 130 000 ₽, собрано 105 400 ₽

Группа жителей Москвы и Московской области хотят провести анализ проб почвы на содержание диоксинов и фуранов на разной удалённости от мусоросжигательного завода № 4. Сбор и анализ проведёт Лаборатория аналитической экотоксикологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН . Диоксин образуется при сжигании неразделённого мусора, так как температура опускается ниже заявленной по технологии. Зона диоксинового загрязнения может достигать 24 километров. СТАНЦИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ВЕЛОСИПЕДА

Необходимая сумма: 22 500 ₽, собрано 27 500 ₽

Велосипедист из Нижнего Новгорода хочет создать автономную стойку, оснащённую набором инструментов для экстренного ремонта велосипеда, на набережной Гребного канала — одном из самых популярных веломаршрутов города. Стойка будет укомплектована насосом, набором ключей, отвёрток и шестигранников, а также монтировками для замены камеры велосипеда.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА В «ФОТОДЕПАРТАМЕНТЕ»

Необходимая сумма: 200 000 ₽, собрано 15 952 ₽

Петербургская некоммерческая организация «Фотодепартамент» собирает деньги на организацию комфортного пространства читального зала, где будут книги, альбомы и журналы по фотографии и искусству. Читальный зал должен стать местом, где все неравнодушные к фотографии смогут приятно и с пользой провести время, найти и изучить тексты и изображения, нигде более не представленные, понять и осознать контекст и разнообразие визуального искусства сегодня. РЕКОНСТРУКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУКОЛЬНЫХ ЧАСОВ КРАСНОЯРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ

Необходимая сумма: 100 000 ₽, собрано 21 885 ₽

Красноярский театр кукол запустил проект по сбору средств на реконструкцию музыкальных часов. Здание Красноярского кукольного театра в 1986 году оформил архитектор Арэг Саркисович Демирханов. Он же вместе с художником Анатолием Петровичем Золотухиным, заслуженным художником РФ, создали музыкальную шкатулку, украшающую фасад театра. С тех пор часы стали знаковым местом для всех жителей и гостей Красноярска. Музыкальная шкатулка включается за 30 минут до начала каждого спектакля. Требуется срочный ремонт часовых механизмов, иначе часы могут остановиться в любой момент и перестанут радовать жителей и гостей Красноярска.

Текст: Маргарита Морарь

Фотографии: Planeta.ru, Istockphoto.com