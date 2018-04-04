Ещё
Мир нужно спасать от нас самих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мир нужно спасать от нас самих 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Сегодня скончался последний в мире самец северного белого носорога. Эта новость поразила меня до глубины души. Такие вещи окончательно доказывают, что человечество движется к своему закату, совершенно не учась на собственных ошибках. Вокруг постепенно умирают животные и растения, высыхают озера и моря, а мы думаем о новых айфонах и о большем заработке, о количестве лайков и о вкусной жратве… Мир нужно спасать от нас самих.
В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании носорога сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона…
Варварское обращение с животными — это не новость. Просто сейчас жестокость в отношении братьев наших меньших достигла угрожающих размеров. Убийство животных происходит повсеместно. В некоторых странах, таких как Корея, — это вообще норма. Там взрослые люди на глазах у маленьких детей жестоко убивают собак на улице, чтобы потом ими полакомиться на обед. Скажите мне, что вырастет из такого ребенка, видящего жесткое обращение с животными с детства? Думаю вряд ли из него получится посол доброй воли.
В прошлом году на международном венецианском кинофестивале показали кино, австрийского режиссера Ульриха Зайдля, названное «Сафари». Во время демонстрации этого фильма многим зрителям становилось плохо. Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов, убивающих ради «спортивного интереса».
«Цивилизованные» европейцы целыми семьями приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои интерьеры.
Все изменится только тогда, когда мы начнем менять себя, а не попытаемся изменить кого-то…
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?30
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение