Мир нужно спасать от нас самих

Сегодня скончался последний в мире самец северного белого носорога. Эта новость поразила меня до глубины души. Такие вещи окончательно доказывают, что человечество движется к своему закату, совершенно не учась на собственных ошибках. Вокруг постепенно умирают животные и растения, высыхают озера и моря, а мы думаем о новых айфонах и о большем заработке, о количестве лайков и о вкусной жратве… Мир нужно спасать от нас самих.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании носорога сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона…

Варварское обращение с животными — это не новость. Просто сейчас жестокость в отношении братьев наших меньших достигла угрожающих размеров. Убийство животных происходит повсеместно. В некоторых странах, таких как Корея, — это вообще норма. Там взрослые люди на глазах у маленьких детей жестоко убивают собак на улице, чтобы потом ими полакомиться на обед. Скажите мне, что вырастет из такого ребенка, видящего жесткое обращение с животными с детства? Думаю вряд ли из него получится посол доброй воли.

В прошлом году на международном венецианском кинофестивале показали кино, австрийского режиссера Ульриха Зайдля , названное «Сафари». Во время демонстрации этого фильма многим зрителям становилось плохо. Страшное в своей жестокости документальное изобличение охотников-туристов, убивающих ради «спортивного интереса».

«Цивилизованные» европейцы целыми семьями приезжают в Африку, чтобы пострелять в красивейших животных, сфотографироваться рядом с их трупами, а после их разделывания украсить добытыми трофеями свои интерьеры.

Все изменится только тогда, когда мы начнем менять себя, а не попытаемся изменить кого-то…