В Приангарье от ВИЧ умерла женщина, которую муж лечил молитвами

Трагедия произошла накануне в Иркутске. Молодая женщина, состоявшая семь лет на учете в Иркутском областном центре СПИД, отказалась от обследования. Когда же ее привезли уже в реанимацию, ее супруг запретил медикам применять препараты антиретровирусной терапии. В результате многодетная мать, которая придерживалась таких же религиозных убеждений, скончалась. Причем это не первый подобный случай, несколько дней назад широкий общественный резонанс вызвала смерть четырехмесячной малышки, мать которой также была ВИЧ-инфицированной и не принимала мер к собственному лечению и к лечению дочери.