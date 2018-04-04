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В Приангарье от ВИЧ умерла женщина, которую муж лечил молитвами
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В Приангарье от ВИЧ умерла женщина, которую муж лечил молитвами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла накануне в Иркутске. Молодая женщина, состоявшая семь лет на учете в Иркутском областном центре СПИД, отказалась от обследования. Когда же ее привезли уже в реанимацию, ее супруг запретил медикам применять препараты антиретровирусной терапии. В результате многодетная мать, которая придерживалась таких же религиозных убеждений, скончалась. Причем это не первый подобный случай, несколько дней назад широкий общественный резонанс вызвала смерть четырехмесячной малышки, мать которой также была ВИЧ-инфицированной и не принимала мер к собственному лечению и к лечению дочери.
Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Центра СПИД, супруги, состоящие в относительно закрытой и немногочисленной альтернативной религиозной группе, считали, что в их семье нужно воспитывать детей в твёрдой вере, а прием лекарств всего лишь подрыв духовных устоев. В итоге на попечении отца остались трое детей.
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