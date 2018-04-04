Челябинцев приглашают прочитать «живые» книги

Необычный перфоманс для любителей книг и новых знакомств организовали в Челябинске.

Суть нового культурного мероприятия, которое пришло к нам из Европы в рамках проекта «Живая библиотека» состоит в простом человеческом общении и развенчивании сложившихся стереотипов.

Участники мероприятия заранее делятся на «книги» — людей, готовых рассказать о себе, своей судьбе или мировоззрении и «читателей» — те, кто пришел на встречу с «книгой».

Правила «живой библиотеки» гласят:

«Книгу» могут взять только зарегистрированные «читатели». Каждую «книгу» можно взять почитать всего один раз. Если «читателей» много, то «библиотекари» могут объединять «читателей» в группы по 2–3 человека. Если «книгу», которую вы хотите прочесть, уже взял другой «читатель», вы можете зарезервировать ее для себя на более позднее время либо выбрать другую. «Книгу» можно читать не более 45 минут, после чего ее необходимо вернуть в библиотеку. Запрещается наносить вред «книге». «Читатель» обязан вернуть «книгу» в том же физическом и психологическом состоянии, в котором он ее получил. «Книга» имеет право не отвечать на вопросы, которые ей не комфортно обсуждать. «Книга» может досрочно завершить разговор с «читателем» по своему желанию».

Для первых встреч «живыми книгами» в Челябинске выбраны люди с разными историями: «Вегетарианка», «Человек с невидимой болезнью», «Мусульманка», «Человек победивший рак», «Человек с хронической депрессией», «Тату-мастер», «Человек потерявший близких», «Спортсмен».

Всех, кто желает поучаствовать в проекте просят зарегистрироваться заранее. Первая встреча с «живыми книгами пройдет в Челябинске 13 апреля в в 18:30 по адресу Кожзаводская, 1 (ЮУИУиЭ). Вход свободный.